1 Laut Bundesnetzagentur sei in Deutschland kein derart langer Stromausfall wie in Spanien und Portugal zu befürchten. (Archivbild) Foto: Wolf von Dewitz/dpa/Wolf von Dewitz

Die Bundesnetzagentur gibt Entwarnung für Deutschland. Nach dem Stromausfall in Spanien und Portugal ist die Stromversorgung hierzulande stabil. Ein Blackout in Deutschland sei unwahrscheinlich.











Ein umfangreicher Stromausfall wie am Montag in Spanien und Portugal ist in Deutschland nach Angaben der Bundesnetzagentur nicht zu befürchten. „Ein großflächiger, langanhaltender Blackout ist in Deutschland unwahrscheinlich“, teilte die Behörde in Bonn auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit.