Nach Streit zwischen Lively und Baldoni: Nur noch ein einziges Mal-Fortsetzung findet wohl nie statt

1 Blake Lively und Justin Baldoni spielen in "Nur noch ein einziges Mal" die Hauptrollen. Foto: imago/Landmark Media/Supplied by LMK

Die Fortsetzung des Filmhits 'Nur noch ein einziges Mal' hängt am seidenen Faden. Der angebliche Konflikt zwischen Blake Lively und Justin Baldoni stellt das Projekt in Frage. Laut einem Insider gibt es "keine Welt, in der die beiden nochmal miteinander arbeiten würden".











Link kopiert



Auf dem Papier spricht nicht viel gegen eine Fortsetzung von "Nur noch ein einziges Mal": An den Kinokassen ist die Colleen-Hoover-Verfilmung mit Einnahmen von 242 Millionen US-Dollar weltweit ein Riesenerfolg. Mit "Nur noch einmal und für immer" veröffentlichte die Autorin 2022 zudem das zweite Buch der Reihe. Dennoch wird ein Filmsequel mit großer Wahrscheinlichkeit nie stattfinden. Das berichtet "Variety" und bezieht sich auf einen Insider. Es gebe "keine Welt", in der Blake Lively (37) und Justin Baldoni (40) wieder miteinander arbeiten würden, so die Quelle.