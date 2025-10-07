Nach Streit und Protesten: AfD-Parteitag in Hechingen verschoben – Vergleich gefunden

Die Stadt Hechingen und die AfD haben ihren Streit um die Nutzung der Stadthalle beigelegt. Der Landesparteitag der Partei soll nun zwei Wochen später stattfinden.
Im Rechtsstreit zwischen der AfD und der Stadt Hechingen gibt es eine Wende. Laut Stadt wurde ein Vergleich über die Durchführung eines AfD-Landesparteitages in der Stadthalle in Hechingen geschlossen. „Die AfD wird ihren Landesparteitag nicht am 8. und 9.11.2025 in der Stadthalle Museum durchführen. Die Stadthalle wird für die Durchführung des Parteitages stattdessen am 22. und 23.11.2025 vermietet“, ließ ein Sprecher der Stadt im Zollernalbkreis wissen.