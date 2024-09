Nach Streit mit EU: Italiens Strandbäder werden ausgeschrieben

1 Gegen die geplante Reform hatte es an Adria und Mittelmeer zuletzt heftige Proteste gegeben. Foto: dpa/Christoph Sator

Sonne, Sand und Meer – Italiens Strände sind eine Goldgrube für die Betreiber von Strandbädern. Dort soll jetzt aber der raue Wind des Wettbewerbs blasen.











Link kopiert



Die staatlichen Konzessionen für die italienischen Strandbäder müssen nach langem Streit zwischen Rom und Brüssel neu ausgeschrieben werden - allerdings erst in drei Jahren. Der italienische Ministerrat beschloss am Mittwochabend einen entsprechenden Erlass. Gegen die geplante Reform hatte es an Adria und Mittelmeer zuletzt heftige Proteste gegeben, mit einem Streik der Pächter Anfang August.