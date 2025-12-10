Nach Streit mit dem DFB: Fußball-Bundesliga der Frauen gründet Ligaverband

Nun hat auch die Fußball-Bundesliga der Frauen einen Ligaverband. An dessen Spitze steht Katharina Kiel. Nach zuletzt öffentlich ausgetragenem Streit ist auch der DFB an Bord - zumindest ein bisschen.
Frankfurt/Main - Die 14 Vereine der Bundesliga haben den Ligaverband Frauen-Bundesliga FBL e.V. mit Katharina Kiel an der Spitze gegründet. Nach einer Last-Minute-Annäherung war bei der Gründungsveranstaltung im Eintracht-Stadion in Frankfurt/Main mit Präsident Bernd Neuendorf an der Spitze auch der Deutsche Fußball-Bund dabei. In der vergangenen Woche war es zu einem offenen Streit zwischen dem DFB und den Clubs gekommen.