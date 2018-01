Nach Streit in Ludwigsburg droht Abschiebung Kneipenschlägerei hat ungeahnte Folgen

Ein Mann fällt bei einer Schlägerei in Ludwigsburg auf – und wird jetzt ausgeliefert. Foto: dpa

Es war nur ein Gerangel alkoholisierter Männer in einer Gaststätte in Ludwigsburg. Doch für einen der Beteiligten bedeutet der Streit die Auslieferung nach Kroatien – er wird schon seit längerem per Haftbefehl gesucht.

Ludwigsburg - Am Sonntagvormittag kam es in einer Gaststätte am Bahnhof in Ludwigsburg zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern im Alter von 34 und 44 Jahren. Der 34-Jährige soll den 44 Jahre alten Mann zunächst beleidigt haben. Anschließend gingen die beiden Gäste wohl aufeinander los. Der 44-Jährige warf seinen jüngeren Widersacher zu Boden.

Ein 37-Jähriger mischte sich ebenfalls noch ein und soll den am Boden liegendenMann getreten haben. Zwei Männer erlitten leichte Verletzungen. Der Jüngere wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Alle drei Verdächtigen waren vermutlich alkoholisiert.

Streitverursacher wird nach Kroatien ausgeliefert

Doch damit war die Geschichte nicht zu Ende: Während der weiteren polizeilichen Ermittlungen stellte sich heraus, dass gegen den 34-Jährigen ein Auslieferungsersuchen seines Herkunftslandes Kroatien bestand. Die Generalstaatsanwaltschaft Stuttgart hatte Ende Dezember beim Oberlandesgericht Stuttgart einen Auslieferungshaftbefehl erwirkt.

Aufgrund dessen wurde er nach der ärztlichen Behandlung vorläufig festgenommen und in einer Zelle des Polizeireviers Ludwigsburg untergebracht. Am Montag stellte die zuständige Richterin am Amtsgericht Ludwigsburg dem 34-Jährigen den bestehenden Haftbefehl zu. Der Tatverdächtige wurde hierauf in eine Justizvollzugsanstalt eingewiesen.