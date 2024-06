1 Körperliche Auseinandersetzung mit mehreren Verletzten. Foto: Eibner-Pressefoto/Fleig/Eibner-Pressefoto

Am Sonntagabend geraten zwei Männer am Rande des Internationalen Straßenfests in Sindelfingen aneinander. Ein Mann wird dabei mit einem Bierkrug auf den Kopf geschlagen und verletzt. Zuvor hatten Festbesucher über einen Messerangriff spekuliert.











Bei einer Auseinandersetzung auf dem Sindelfinger Straßenfest sind am Sonntagabend vier Personen verletzt worden. Wie das Polizeipräsidium auf Anfrage erklärt, ereignete sich der Streit gegen 20.30 Uhr am Rande des zu Ende gehenden Festes in der Langen Straße. Demnach waren zwei Männer aus ungeklärter Ursache in der Nähe eines Feststandes in Streit geraten, zu Beginn verbal. In der Folge schlug ein 36-Jähriger mit der Faust seinem 45 Jahre alten Kontrahenten ins Gesicht. Der 45-Jährige erwiderte den Angriff, indem er dem 36 Jahre alten Mann mit einem Bierkrug auf den Kopf schlug. Dabei zerbrach der Krug. An den Glasscherben zogen sich beide Streithähne noch teilweise stark blutende Schnittverletzungen an Armen und Beinen zu. Außerdem wurden ein fünfjähriges Kind und sein Vater von herumfliegenden Glassplittern getroffen und leicht verletzt. Die Verletzungen des 36-Jährigen mussten zunächst von Ersthelfern und später vom Rettungsdienst versorgt werden. Der 45-Jährige ging zunächst nach Hause und versorgte seine Wunden am Bein selbst. Er wurde in der Folge ebenso wie sein Kontrahent und das fünfjährige Kind vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen des Polizeireviers Sindelfingen gegen die beiden Tatverdächtigen dauern an. Am späten Abend war durch Besucher des Straßenfests zunächst die Vermutung aufgekommen, es habe einen Messerangriff gegeben. Diese Verdacht konnte durch die Polizei am Montagmorgen entkräftet werden.