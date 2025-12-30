Was ist am Silvesterabend 2023 wirklich zwischen Ian Ziering und zwei Minibike-Fahrern passiert? Wurde der Schauspieler angegriffen - oder hat ist er selbst grundlos handgreiflich geworden? Das könnte nun bald vor Gericht geklärt werden.
Der Streit um eine handgreifliche Auseinandersetzung zwischen dem früheren "Beverly Hills, 90210"-Star Ian Ziering (61) und zwei Minibike-Fahrern am Silvesterabend 2023 geht weiter. Wie das "People"-Magazin berichtete, hat einer der Männer jetzt eine Zivilklage im Bezirk Los Angeles gegen den Schauspieler eingereicht. Darin wird Ziering Körperverletzung und tätlicher Angriff vorgeworfen. Kläger Jacob Hernandez fordert Schadensersatz sowie Strafschadensersatz. Er beantragt außerdem ein Geschworenengericht.