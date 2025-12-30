Was ist am Silvesterabend 2023 wirklich zwischen Ian Ziering und zwei Minibike-Fahrern passiert? Wurde der Schauspieler angegriffen - oder hat ist er selbst grundlos handgreiflich geworden? Das könnte nun bald vor Gericht geklärt werden.

Der Streit um eine handgreifliche Auseinandersetzung zwischen dem früheren "Beverly Hills, 90210"-Star Ian Ziering (61) und zwei Minibike-Fahrern am Silvesterabend 2023 geht weiter. Wie das "People"-Magazin berichtete, hat einer der Männer jetzt eine Zivilklage im Bezirk Los Angeles gegen den Schauspieler eingereicht. Darin wird Ziering Körperverletzung und tätlicher Angriff vorgeworfen. Kläger Jacob Hernandez fordert Schadensersatz sowie Strafschadensersatz. Er beantragt außerdem ein Geschworenengericht.

Hat der "Beverly Hills, 90210"-Star grundlos zugeschlagen? Ian Ziering wird in der Klage zudem der vorsätzlichen Zufügung von seelischem Leid, der böswilligen Strafverfolgung, der Fahrlässigkeit und der fahrlässigen Zufügung von seelischem Leid beschuldigt. Es geht um einen Vorfall am 31. Dezember 2023 in Los Angeles, der von beiden Seiten unterschiedlich dargestellt wird. Wer hat damals wen angegriffen? Der Kläger schildert nun, dass er gemeinsam mit einem Freund durch eine verkehrsreiche Straße in Los Angeles gefahren sei. Sie hätten versucht, die Spur zu wechseln, als sie vor einem bereits stehenden Mercedes-Benz, in dem Ziering saß, anhalten mussten. Der Kläger, damals 20 Jahre alt, habe "den Verkehrsfluss in keiner Weise behindert, insbesondere nicht den Mercedes, da kein Verkehr floss", heißt es in der Klage.

Dann sei Ziering "plötzlich aus dem Auto" gestiegen und habe Hernandez angeschrien, der nicht reagiert habe. Anschließend soll Ziering ihn "völlig grundlos" geschubst haben, wodurch Hernandez gegen seinen Freund stürzte und ihre Räder zu Boden fielen. Beide Personen erlitten bei der Auseinandersetzung Verletzungen, und beide Fahrzeuge wurden beschädigt, heißt es in der Klage. Es sei zu einer Schlägerei zwischen Ziering und mehreren Personen gekommen, die den Minibike-Fahrern zu Hilfe kamen. Zierings Handlungen seien "vorsätzlich" und "unnötig" gewesen, heißt es in der Klage. Sie hätten zudem "ein vorhersehbares Risiko körperlicher und seelischer Schäden" beinhaltet.

In der Klage wird ferner behauptet, der Schauspieler habe danach seinen Prominentenstatus genutzt, um die Darstellung der Auseinandersetzung zu beeinflussen, indem er zahlreiche Interviews gab und bei der Schilderung des Vorfalls in den sozialen Medien die Wahrheit ausließ.

Ziering sprach von einer "beunruhigenden Konfrontation"

Ian Ziering, der an dem Abend mit einer seiner minderjährigen Töchter unterwegs war, hatte sich am 1. Januar 2024 auf seinem offiziellen Instagram-Account mit einer anderen Sicht der Dinge geäußert: "Gestern erlebte ich einen alarmierenden Vorfall mit einer Gruppe von Personen auf Minibikes. Als ich im Stau feststeckte, wurde mein Auto von einem dieser Fahrer aggressiv angefahren, was zu einer beunruhigenden Konfrontation führte. Um den Schaden einzuschätzen, stieg ich aus meinem Auto. Diese Aktion eskalierte leider zu einer körperlichen Auseinandersetzung, die ich zu meinem eigenen Schutz navigierte." Die Strafverfolgungsbehörden seiner Heimatstadt Los Angeles rief er dazu auf, "entschlossen gegen diese Gesetzlosigkeit vorzugehen", sodass "unsere Straßen für alle sicher sind".

Im Mai 2024 wurde Hernandez tatsächlich kurz verhaftet und gegen eine Kaution von 50.000 US-Dollar freigelassen, die seine Familie hinterlegen konnte. Im darauffolgenden Monat wurde ihm bei seiner Anhörung mitgeteilt, dass die Staatsanwaltschaft kein Strafverfahren gegen ihn einleiten werde. Seine Verhaftung und die negative öffentliche Darstellung infolge von Zierings "Falschinformationen" führten laut dem Dokument zu "erheblichen psychischen Problemen", darunter extreme Angstzustände, anhaltende Panikattacken und Paranoia.