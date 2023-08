Nach Streit an Ampel in Bad Cannstatt

1 Hat der Mercedesfahrer möglicherweise andere Verkehrsteilnehmer gefährdet? Diese Frage stellt sich die Polizei. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

In der Mercedesstraße sind am Wochenende beinahe zwei Fahrzeuge zusammengestoßen. Statt sich zu freuen, dass nichts passiert ist, geraten die beiden Verkehrsteilnehmer anschließend aneinander. Die Polizei sucht Zeugen und weitere Geschädigte.









Zu sogenannten Beinahe-Unfällen kommt es auf Stuttgarter Straßen tagtäglich. In der Regel sind die Verkehrsteilnehmer in solchen Momenten froh, mit dem Schrecken davongekommen zu sein. Leicht geschockt setzt man seine Fahrt meist fort, wenn auch zunächst etwas vorsichtiger. Am Samstagmittag hat es in Bad Cannstatt offenbar auch um ein Haar gekracht. Die beiden involvierten Autofahrer reagierten aber alles andere als erleichtert.