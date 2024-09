Nach Streiks und Verhandlungen: Tarifstreit beim SWR: Gewerkschafter schlagen Schlichtung vor

1 In den Tarifverhandlungen um SWR-Gehälter tut sich etwas. (Symbolbild) Foto: dpa/Tom Weller

In vielen ARD-Häusern werden gerade Tarifverhandlungen geführt. Aber Einigungen sind nicht in Sicht. Jetzt könnte Bewegung in ein großes ARD-Haus kommen.











In die schon länger laufenden Tarifverhandlungen um SWR-Gehälter könnte Bewegung kommen. Gewerkschafter schlagen eine Tarifschlichtung mit einer externen Schlichtungsperson vor. In einem Brief von Verdi an den öffentlich-rechtlichen ARD-Sender steht, die Tarifschlichtung könnte „die bisher unaufgelösten Differenzen zwischen den Tarifpartnern zu einem Kompromiss führen“. Der Südwestrundfunk (SWR) bestätigte auf dpa-Anfrage, dass Verdi eine Schlichtung vorgeschlagen habe. Der Sender bat zugleich um Verständnis dafür, dass man diesen Vorschlag zunächst intern bewerten müsse und bis dahin keine Aussage über den Umgang damit treffen könne.