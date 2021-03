1 Eine Testpflicht für Reiserückkehrer aus Mallorca ist in Baden-Württemberg derzeit nicht geplant. (Symbolfoto) Foto: dpa/Kira Hofmann

Unter anderem Mallorca steht nicht mehr auf der Liste der Corona-Risikogebiete. In Baden-Württemberg sollen Mallorca-Rückkehrer nicht zum Corona-Test an Flughäfen verpflichtet werden.

Stuttgart - Die baden-württembergische Landesregierung will Mallorca-Rückkehrer nicht zum Corona-Test an Flughäfen verpflichten. Solche Pläne gebe es derzeit nicht, teilte ein Sprecher des Sozialministeriums am Dienstag mit. Das Land Niedersachsen erwägt, die Testpflicht für Reiserückkehrer aus Mallorca wieder einzuführen, wie am Montag bekannt wurde. Niedersachsen hofft dabei auf eine bundeseinheitliche Regelung.

Am Freitag hatte die Bunderegierung entschieden, Mallorca und andere Regionen in Spanien, Portugal und Dänemark von der Liste der Corona-Risikogebiete zu streichen. Damit ist seit Sonntag Urlaub dort wieder ohne Quarantäne und Testpflicht bei der Rückkehr möglich.