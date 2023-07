Kretschmann bei „Markus Lanz“ „Klima-Kleber müssen ja nicht unbedingt nach Bali fliegen“

In der Talkshow „Markus Lanz“ war am Mittwochabend Ministerpräsident Kretschmann zu Gast. Aufs Reisen müsse künftig wohl öfter verzichtet werden, so der Politiker, der auch einen ordentlichen Seitenhieb verteilte.