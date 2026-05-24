Nach stiller Trauung in Florida: Donald Trump Jr. und Bettina Anderson haben auf den Bahamas geheiratet

US-Präsident Donald Trump hat eine neue Schwiegertochter. Sein Sohn Donald Trump Jr. hat seine Verlobte Bettina Anderson geheiratet - zunächst standesamtlich in Florida, dann mit einer intimen Feier auf einer Privatinsel der Bahamas. Der Präsident fehlte allerdings bei der Zeremonie.
Donald Trump Jr. (48), ältester Sohn von US-Präsident Donald Trump (79), hat am Samstag seine Partnerin Bettina Anderson (39) geheiratet. Die Feier fand auf einer Privatinsel der Bahamas statt, im kleinen Kreis aus Familie und engen Freunden. Unter den Gästen waren laut dem US-Magazin "People" die Geschwister des Bräutigams: Ivanka Trump, Eric Trump und Tiffany Trump, jeweils begleitet von ihren Ehepartnern. Auch Andersons Familie war anwesend.