Nach stiller Trauung in Florida: Donald Trump Jr. und Bettina Anderson haben auf den Bahamas geheiratet

US-Präsident Donald Trump hat eine neue Schwiegertochter. Sein Sohn Donald Trump Jr. hat seine Verlobte Bettina Anderson geheiratet - zunächst standesamtlich in Florida, dann mit einer intimen Feier auf einer Privatinsel der Bahamas. Der Präsident fehlte allerdings bei der Zeremonie.

Donald Trump Jr. (48), ältester Sohn von US-Präsident Donald Trump (79), hat am Samstag seine Partnerin Bettina Anderson (39) geheiratet. Die Feier fand auf einer Privatinsel der Bahamas statt, im kleinen Kreis aus Familie und engen Freunden. Unter den Gästen waren laut dem US-Magazin "People" die Geschwister des Bräutigams: Ivanka Trump, Eric Trump und Tiffany Trump, jeweils begleitet von ihren Ehepartnern. Auch Andersons Familie war anwesend.

Laut einem Insider war der Ort auf den Bahamas keine Überraschung: Das Paar hätte dort bereits öfter Zeit verbracht. Dem Bahamas-Fest war eine standesamtliche Trauung in Florida vorausgegangen. Aus einer von "People" veröffentlichten Heiratsurkunde, die am 14. Mai beantragt und am 22. Mai ausgestellt wurde, geht hervor, dass die Zeremonie im Haus von Andersons Zwillingsschwester Kristina Anderson McPherson in West Palm Beach stattfand. Den Traugottesdienst vollzog demnach ihr Schwager, Immobilienanwalt Bradley McPherson.

Donald Trump fehlte bei der Feier

Präsident Donald Trump nahm an der Hochzeit nicht teil. Zuvor hatte er erklärt, die Terminlage sei für ihn ungünstig, er werde jedoch versuchen zu erscheinen. Letztlich blieb er fern - und ließ dem Paar stattdessen seinen Glückwunsch ausrichten.

Zweite Ehe für Trump Jr.

Bettina Anderson ist Tochter des Unternehmers Harry Loy Anderson Jr. und der Philanthropin Inger Anderson. Sie und Trump Jr. wurden erstmals im August 2024 gemeinsam gesichtet, im Dezember desselben Jahres dann erneut bei Andersons Geburtstagsessen in Palm Beach. Die Verlobung kündigte Präsident Trump im Dezember 2025 öffentlich an. Vor ihrer Hochzeit bereitete sich Bettina Anderson am 12. April mit einem Bridal Shower in Mar-a-Lago auf die Zeremonie vor, an der auch Ivanka Trump, Tiffany Trump und Marla Maples teilnahmen.

Für Trump Jr. ist es die zweite Ehe. Von seiner ersten Frau Vanessa Trump, von der er sich 2018 scheiden ließ, hat er fünf Kinder. Danach war er mit Kimberly Guilfoyle verlobt.