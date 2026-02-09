Nach Statement von William und Kate: König Charles erneut mit Epstein-Fragen konfrontiert

König Charles III. wird in Lancashire freundlich empfangen - bis ein Mann laut nach den Verbindungen von Andrew Mountbatten-Windsor zu Jeffrey Epstein fragt. Zuvor gab es schon in Dedham ähnliche Szenen.
König Charles III. (77) wurde am Montag im englischen Clitheroe überwiegend freundlich empfangen. Bei einem Besuch in der Grafschaft Lancashire blieb dem britischen Monarchen jedoch auch eine unangenehme Frage nicht erspart: Er wurde erneut auf seinen Bruder Andrew Mountbatten-Windsor (65) und dessen Verbindungen zu Jeffrey Epstein (1953-2019) angesprochen.