Nach Starkregen in Stuttgart-Mitte Auf der B14 steht das Wasser

Von red/len 08. August 2018 - 16:57 Uhr

In Stuttgart-Mitte regnete es am Mittwochnachmittag stark – so stark, dass auf der B14 das Wasser stand. In anderen Stadtteilen fiel dagegen kein Tropfen. Wir haben die Bilder der Überschwemmung in Stuttgart-Mitte.





Stuttgart - Für Mittwoch prognostizierte der Deutsche Wetterdienst (DWD) örtliche Gewitter, die heftig ausfallen könnten – und er sollte recht behalten. Gegen 15 Uhr regnete es vor allem in Stuttgart-Mitte heftig. Schuld daran war, wie Meteorologin Sarah Jäger vom DWD erklärte, eine sogenannte Gewitterzelle. In anderen Stuttgarter Stadtteilen fiel dagegen kein Tropfen Wasser. Inzwischen ist die Zelle nach Nord-Osten abgezogen. „Und es sieht auch so aus, als kommt erst mal nichts nach“, sagte Jäger. Sicher sein könne man da aber nie.

Den Schätzungen der Meteorologin zufolge sind in Stuttgart-Mitte am Mittwochnachmittag 25 Liter pro Quadratmeter in einer Stunde gefallen. Nach etwa 20 Minuten sei das Schlimmste aber schon wieder vorbei gewesen. Wie stark es tatsächlich geregnet hat, zeigen die Bilder der Überschwemmung auf der Konrad-Adenauer-Straße (B14) zwischen dem Landtag und der Staatsgalerie.