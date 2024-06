1 Die Feuerwehr rückte in Veringenstadt aus. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Martin Wagner/IMAGO/Martin Wagner

Am letzten Wochenende gab es an vielen Orten im Süden Deutschlands Hochwasser. Am Samstag kämpfte die Feuerwehr in einer Kleinstadt nun erneut gegen überflutete Straßen und vollgelaufene Keller.











Link kopiert



Nach heftigem Regen und Gewitter in Teilen Baden-Württembergs hat die Feuerwehr am Samstag in einer Kleinstadt Wasser von Straßen und aus Kellern pumpen müssen. In Veringenstadt im Landkreis Sigmaringen standen zwei Straßenkreuzungen unter Wasser, sagte der Einsatzleiter der örtlichen Feuerwehr der Deutschen-Presse Agentur. Zudem sei das Wasser in einige Keller eingedrungen.