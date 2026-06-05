Nach Star-Flucht: Donald Trump sagt Freedom 250-Konzerte komplett ab

Sechs von neun angekündigten Acts haben ihre Auftritte auf dem "Freedom 250"-Festival abgesagt. Als Konsequenz streicht Donald Trump die Konzerte auf der National Mall in Washington, D.C. jetzt ganz. Stattdessen plant der US-Präsident eine eigene Kundgebung.
Das Konzertprogramm zum 250. Geburtstag der USA ist gescheitert - und Donald Trump (79) macht daraus kurzerhand eine eigene Veranstaltung. Nachdem sechs von neun ursprünglich angekündigten Künstlern abgesagt hatten, erklärte der US-Präsident die geplante Konzertreihe "Freedom 250" auf der National Mall in Washington, D.C., die zwischen dem 25. Juni und dem 10. Juli stattfinden sollten, für gestrichen.