Die Diskussion über die „Stadtbild“-Aussagen des Kanzlers reißt nicht ab. Der Fraktionsgeschäftsführer springt dem CDU-Chef bei.
Der erste Parlamentarische Geschäftsführer der Unions-Bundestagsfraktion, Steffen Bilger, verteidigt Bundeskanzler Friedrich Merz (beide CDU) gegen Kritik wegen dessen Äußerungen über Migranten und das „Stadtbild“. „Warum soll er sich denn entschuldigen? Er hat doch keinen Fehler gemacht. Er hat doch niemanden beleidigt“, sagte Bilger im SWR-Videopodcast „Zur Sache! intensiv“. Merz sei auch Kanzler geworden, „weil er für Klartext steht“. Es sei nicht populistisch, Themen offen anzusprechen, die viele als Problem empfänden.