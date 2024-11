Nach Stadtbahn-Unfall in Wangen: Wegen Gaffer-Video zu Geldstrafen verurteilt

1 Auf dem Video war die Stadtbahnfahrerin im stark deformierten Führerhaus der U 4 zu sehen. Foto: Sebastian Steegmüller

Bei der Kollision zweier Stadtbahnen zückt ein 64-Jähriger sein Handy und filmt. Für die Aufnahme ist er vom Amtsgericht Stuttgart zur Kasse gebeten worden. Auch für zwei Männer im Alter von 22 und 26 Jahren hat ein Video, das bei Tiktok landete, Folgen.











Es war einer der schwersten Stadtbahnunfälle in der Geschichte der Landeshauptstadt: Am 23. Februar ist in der Inselstraße in Wangen eine Bahn der Linie U 4 auf einen stehenden Zug der Linie U 9 aufgefahren. Insgesamt hat es 15 Verletzte gegeben, eine 26 Jahre alte Frau, die sich als Fahrgast in der hinteren Bahn befand, musste reanimiert werden. Es entstand ein Sachschaden in Millionenhöhe. Noch immer laufen die Ermittlungen zur Unfallursache, dementsprechend hält sich die Staatsanwaltschaft Stuttgart mit Auskünften bedeckt. Auch zum Gesundheitszustand der 26-Jährigen, die direkt nach dem Unfall in Lebensgefahr schwebte, äußert sich Sprecherin Stefanie Ruben aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes nicht.