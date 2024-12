Zu einem Unfall mit vier verletzten Minderjährigen ist es am Samstag in Göppingen gekommen. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall zwischen einem Tanklaster und einem BMW am frühen Samstagmorgen gegen zwei Uhr.

Zu diesem Zeitpunkt war der Tanklaster mit einem Anhänger in der Uhlandstraße in Richtung B 297 unterwegs. Laut Angaben der Polizei bog der 60-jährige Fahrer des Tanklasters an der Einmündung zur mehrspurigen Straße nach links in Richtung Uhingen ab. Wie der Fahrer berichtete, sei ein Auto von links herangefahren. Der BMW befand sich den polizeilichen Erkenntnissen zufolge auf der Abbiegespur nach rechts.

Wie die Polizei mitteilt, soll der BMW-Fahrer dort aber wohl nicht abgebogen, sondern geradeaus weiter in Richtung Stadtmitte gefahren sein. In der weiteren Folge krachte der BMW frontal in die linke Seite des Tankanhängers, teilt die Polizei mit.

BMW-Fahrer war minderjährig

Der Verkehrsdienst Mühlhausen nahm den Unfall auf. Dabei stellten die Beamten fest, dass der BMW zur Unfallzeit von einem 16-Jährigen gelenkt wurde. Im Fahrzeug befanden sich außerdem zwei Mädchen im Alter von 13 und 14 Jahren, sowie ein weiterer Jugendlicher. Bei dem heftigen Aufprall zogen sich die Insassen im BMW Verletzungen zu. Mehrere Rettungswagen waren vor Ort und brachten die vier Verletzten in Krankenhäuser. Der Lasterfahrer blieb unverletzt.

Die weiteren Ermittlungen der Polizei ergaben, dass der 16-jährige Göppinger sich in der Nacht ohne Wissen der Eltern den nicht zugelassenen BMW geschnappt und damit eine Spritztour unternommen hatte. Die Polizei schätzt den Schaden am nicht mehr fahrbereiten BMW auf rund 5.000 Euro. Die Höhe des Schadens am Tankanhänger ist noch unklar.

Heizöl aus Tanklaster ausgelaufen

Der Tanklaster wurde allerdings beschädigt und es liefen geringe Mengen Heizöl aus. Dieses wurde zunächst durch die Feuerwehr und später durch eine beauftragte Spezialfirma beseitigt. Zu Verkehrsbehinderungen kam es nicht. Der 16-Jährige muss sich nun wegen Straßenverkehrsgefährdung, fahrlässiger Körperverletzung und Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten.