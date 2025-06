Ed Sheeran hat zwischen seinen Konzerten in Stuttgart ein Überraschungskonzert vor der Oper gespielt. Danach ging’s für ihn zum Mittagessen in den Platzhirsch in der Stuttgarter City.

Nachdem der irische Sänger Ed Sheeran am Sonntagvormittag vor idyllischster Kulisse ein spontanes Konzert vor der Stuttgarter Oper gespielt hat, ist er zum Mittagessen in die Innenstadt weitergefahren. Das Ziel: das schwäbische Lokal Platzhirsch, am Hans-im-Glück-Brunnen.

Auf Nachfrage, was er dort gegessen habe, antwortete er: „Etwas Deutsches.“ Einer seiner Security-Männer vermutete, dass er Maultaschen gewählt habe.

Bei seinem Überraschungskonzert hatten sich zuvor etwa hundert Menschen vor der Oper versammelt. Gemeinsam mit dem Pianisten und Internet-Star Emilio Piano spielte Ed Sheeran seine beiden Titel „Sapphire“ und „Perfect“.

Der Künstler hat am Samstagabend sein erstes Konzert in der fast ausverkauften MHP-Arena gespielt. Am Sonntag steht sein zweites an, welches ausverkauft ist. Seine nächsten Konzerte spielt Ed Sheeran am nächsten Wochenende in Hamburg.