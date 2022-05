1 Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolbild) Foto: dpa/Silas Stein

Nach dem 5:3-Sieg des VfB Stuttgart gegen die Stuttgarter Kickers im WFV-Pokal der U19 ist ein 16-jähriger Fan der Stuttgarter Kickers am Freitagabend in der Mercedesstraße in Bad Cannstatt von zwei Unbekannten angegangen und seines Kickers-Trikot beraubt worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Beamten berichten, lief der 16-Jährige nach der Partie gegen 20.15 Uhr in Begleitung zweier Freunde die Mercedesstraße entlang, als ihn einer der Täter aufforderte, sein Fußballtrikot auszuziehen. Dabei wurden dem Jugendlichen Schläge angedroht. Der zweite Mann versperrte den drei Kickers-Fans dabei den Weg.

Täter rauben Trikot im Wert von 70 Euro

Nachdem der 16-Jährige aus Angst der Aufforderung nachgekommen war und dem Wortführer sein Trikot im Wert von 70 Euro übergeben hatte, entfernten sich die beiden Täter. Ob es sich bei den Tätern um Fans des VfB Stuttgart handelt, ist nicht bekannt.

Der Geschädigte beschreibt die mutmaßlichen Täter wie folgt: Etwa 25 Jahre alt, mindestens 1,80 Meter groß und schlank. Einer hatte dunkle kurze Haare, starke Akne im Gesicht und trug ein schwarzes T-Shirt. Der andere Täter hatte eine Glatze und trug eine schwarze Sonnenbrille. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/8990-5778 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.