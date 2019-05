1 Donald Trump äußerte sich auf Twitter zur Sperrung der extremistischen Konten. Foto: AP

In den USA wurden zahlreiche Facebook-Konten von Verschwörungstheoretiker, Radikal-Religiösen und rechten Blogger gesperrt. US-Präsident kritisiert diesen Schritt und sieht darin eine Zensur.

Sterling - US-Präsident Donald Trump hat die Sperrung einiger Rechtsextremisten durch Facebook kritisiert. Er werde „die Zensur AMERIKANISCHER BÜRGER“ auf Plattformen der sozialen Medien beobachten, twitterte Trump am Freitag und Samstag.

Schon bei anderer Gelegenheit hatte Trump behauptet, dass Unternehmen wie Facebook gegen Konservative eingestellt seien. Die hatten das zurückgewiesen.

Facebook hatte am Donnerstag die Konten von Louis Farrakhan, Alex Jones inklusive seiner Webseite Infowars, Paul Nehlen, Milo Yiannopoulos, Paul Joseph Watson und Laura Loomer gesperrt. Diese hätten über Facebook und Instagram Hass und Gewalt verbreitet, hieß es zur Begründung. Während Farrakhan Führer der Bewegung Nation of Islam ist, gehören die anderem dem extremistischen Spektrum weißer Suprematisten und rechter Verschwörungstheoretiker an.