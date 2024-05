1 Prinzessin Kate: Vorerst gibt es keine Rückkehr in die Öffentlichkeit. Foto: imago/i Images

Prinzessin Kate wird nicht zu einer Probe der Militärparade Trooping the Colour erscheinen. Das gab der Palast nun bekannt. Auch zu König Charles gibt es ein Update.











Prinzessin Kate (42) wird Anfang Juni nicht in die Öffentlichkeit zurückkehren: Die 42-Jährige, die wegen einer Krebserkrankung behandelt wird, nimmt nicht an der Probe für Trooping the Colour teil, bestätigte der Palast laut der "Daily Mail". Über einen Auftritt bei dem Event am 8. Juni war zuvor spekuliert worden. In ihrer Rolle als "Colonel of the Irish Guards" wäre sie als ranghöchster Royal offiziell für die Probe vorgesehen gewesen.