Nach souveränem Sieg gegen Pafos: Katja Krasavice und Capital Bra feiern mit Bayern-Stars auf Zypern

Deutsche Rap-Prominenz beim FC Bayern: Nach dem souveränen 5:1-Erfolg in der Champions League beim Pafos FC kam es auf Zypern zu einer besonderen Begegnung. Katja Krasavice (29) und Capital Bra (30) tauchten gemeinsam beim obligatorischen Bankett der Münchner auf und feierten mit den Fußballprofis.