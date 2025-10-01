Nach souveränem Sieg gegen Pafos: Katja Krasavice und Capital Bra feiern mit Bayern-Stars auf Zypern

Nach dem klaren 5:1-Sieg des FC Bayern bei Pafos FC wurde auf Zypern nicht nur auf dem Rasen gefeiert. Überraschungsgäste auf dem Bankett: Katja Krasavice und Capital Bra. Die deutschen Rap-Stars posierten unter anderem mit Doppeltorschütze Harry Kane.

Deutsche Rap-Prominenz beim FC Bayern: Nach dem souveränen 5:1-Erfolg in der Champions League beim Pafos FC kam es auf Zypern zu einer besonderen Begegnung. Katja Krasavice (29) und Capital Bra (30) tauchten gemeinsam beim obligatorischen Bankett der Münchner auf und feierten mit den Fußballprofis.

Capital Bra, der mit bürgerlichem Namen Vladislav Balovatsky heißt, hatte es vor allem auf einen Spieler abgesehen: Er scheint ein großer Fan des aufstrebenden Youngsters Lennart Karl (17) zu sein. Der Nachwuchsstar gilt als eines der größten Talente im Bayern-Kader. Gemeinsam posierten der Rapper und der junge Fußballer für ein Foto, das Capital Bra später auch in einer seiner Instagram-Storys postete - mit der vielsagenden Botschaft: "Mein Braaa, die Zukunft...".

Katja Krasavice trifft Harry Kane

Auch Katja Krasavice ließ sich den Abend mit den Bayern-Stars nicht entgehen. Die erfolgreiche Sängerin war ebenso wie Capital Bra bereits im Stadion dabei gewesen und hatte die Treffer der Münchner bejubelt. Beim Bankett wurde es dann besonders: In einem kurzen, dunklen Bayern-Trikot posierte sie neben Doppeltorschütze Harry Kane (32). "Wir sind eingeladen zum Bankett", schrieb Katja Krasavice zudem stolz auf Instagram.

Katja Krasavice berichtete später auf Instagram von einem kleinen Abenteuer: "Wir sind komplett lost für eine Stunde im Nichts rumgelaufen, weil es kein Taxi gab. Jetzt hat uns ein Bauarbeiter mitgenommen." Während sie vorn im Auto saß, mussten ihre Kollegen, unter anderem Capital Bra, auf der Tragfläche hinten Platz in Richtung Bayern-Bankett nehmen.