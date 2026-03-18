Im Anschluss an einen Skiurlaub in Kanada mit Sohn Romeo soll David Beckham geschäftlich in Los Angeles gewesen sein. Zu einem Wiedersehen mit seinem entfremdeten ältesten Sohn Brooklyn kam es dort aber offenbar nicht.

David Beckham (50) soll Insidern zufolge am vergangenen Montag geschäftlich in Los Angeles gewesen sein. Seinen entfremdeten Sohn Brooklyn (27), der dort lebt, soll er bei dem Aufenthalt jedoch nicht getroffen haben. Das berichtet die britische Boulevardzeitung "The Sun" unter Berufung auf eine anonyme Quelle.

"David war für eine neue Werbekampagne in Los Angeles, aber da Brooklyn beschlossen hatte, den Kontakt zu seiner Familie abzubrechen, kam es nicht zu einem Treffen", wird die Quelle zitiert. "Dabei war Brooklyn nur wenige Meilen von ihm entfernt."

Beckham machte Skiurlaub mit Romeo in Kanada

Zuvor war David gemeinsam mit Sohn Romeo (23) und Freunden zum Skiurlaub in Kanada gewesen, bevor er von dort aus in die US-Metropole weiterreiste. Auf Instagram veröffentlichte er eine Bilderserie aus seinem Skiurlaub. "Einer meiner Lieblingsorte", schrieb die englische Fußballlegende dazu.

Sein ältester Sohn Brooklyn lebt gemeinsam mit seiner Ehefrau Nicola Peltz (31) in Los Angeles. Das Paar besuchte am Sonntag die Oscar-Party von Elton John (78). Der britische Musiker ist Brooklyns Taufpate und seit Jahrzehnten ein enger Freund der Familie Beckham.

Der Riss in der Beckham-Familie ist inzwischen tiefer denn je. Brooklyn hatte sich im Januar mit teils deutlichen Worten von seinen Eltern distanziert. In einem ausführlichen Statement auf Instagram erhob er schwere Vorwürfe gegen seine Eltern. Demnach hätten Victoria und David hätten über die Jahre gezielt versucht, seine Ehe mit Nicola Peltz zu sabotieren. Dabei machte er auch unmissverständlich klar, keine Versöhnung mit der Familie anzustreben.