Im Anschluss an einen Skiurlaub in Kanada mit Sohn Romeo soll David Beckham geschäftlich in Los Angeles gewesen sein. Zu einem Wiedersehen mit seinem entfremdeten ältesten Sohn Brooklyn kam es dort aber offenbar nicht.
David Beckham (50) soll Insidern zufolge am vergangenen Montag geschäftlich in Los Angeles gewesen sein. Seinen entfremdeten Sohn Brooklyn (27), der dort lebt, soll er bei dem Aufenthalt jedoch nicht getroffen haben. Das berichtet die britische Boulevardzeitung "The Sun" unter Berufung auf eine anonyme Quelle.