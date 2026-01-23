Bei einem Skiunfall in Österreich hat sich Lothar Matthäus einen doppelten Bänderriss in der Schulter zugezogen. Nach der Operation meldete sich der 64-Jährige aus dem Krankenbett - und erhielt jede Menge Genesungswünsche von prominenten Freunden.

Lothar Matthäus (64) befindet sich auf dem Weg der Besserung: Die Fußball-Legende ist nach einem Skiunfall in Österreich erfolgreich operiert worden. Wenige Stunden nach dem Eingriff meldete sich der deutsche Rekordnationalspieler mit einem Foto aus dem Krankenbett bei seinen Fans. Das Bild zeigt ihn mit dick verpflasterter rechter Schulter und dem obligatorischen Daumen nach oben. "Danke sehr für eure lieben Genesungswünsche. Ich bin bald wieder fit!", schrieb Matthäus auf Instagram.

Unter dem Post sammelten sich rasch zahlreiche Genesungswünsche prominenter Weggefährten. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, Moderator Kai Pflaume, die Sportmoderatoren Laura Wontorra, Wolff-Christoph Fuss und Marco Hagemann sowie Box-Ikone Axel Schulz gehörten zu denjenigen, die dem Weltmeister von 1990 eine schnelle Genesung wünschten. Auch viele Fußball-Kollegen wie Giovane Elber, Guido Buchwald, Felix Kroos, Walter Zenga, Erik Meijer oder Pierre Littbarski meldeten sich via Instagram.

Die letzte Abfahrt wurde ihm zum Verhängnis

Matthäus hatte sich bei einem Sturz während eines Kurzurlaubs am Arlberg verletzt. Der "Bild"-Zeitung schilderte er den Unfallhergang noch vor der OP: "Es war die letzte Abfahrt am letzten Urlaubstag. Die Piste war eisig und wellig. Ich hatte mich schon auf das Mittagessen auf der Hütte gefreut - da stürze ich plötzlich auf die rechte Seite. Eine Welle habe ich nicht richtig erwischt, die Ski haben verkantet."

Das Problem sei das Eis gewesen, erklärte Matthäus. Nach der Rückkehr nach München stellte der ehemalige Bayern-Mannschaftsarzt Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt (83) die Diagnose: doppelter Bänderriss in der Schulter. Zudem zog sich der 64-Jährige eine schmerzhafte Rippenprellung zu. Müller-Wohlfahrt überwies ihn umgehend an einen Schulterspezialisten.

Matthäus verpasst Europa-League-Einsatz

Den geplanten Einsatz als RTL-Experte beim Europa-League-Spiel AS Rom gegen den VfB Stuttgart am Donnerstagabend musste Matthäus absagen. "Ich wäre gerne heute bei Euch in Rom. Mit Sicherheit ein großes Spiel, tolle Atmosphäre in einem mir vertrauten Stadion, an welches ich schöne Erinnerungen habe", ließ er seinen Arbeitgeber RTL wissen.

Doch der Weltmeister von 1990 blickt bereits nach vorn: Er freue sich "umso mehr auf den kommenden Donnerstag in Stuttgart - dann begleiten wir wieder gemeinsam den von mir sehr geschätzten VfB!" Dann bestreiten die Stuttgarter im eigenen Stadion das letzte Spiel der Europa-League-Vorrunde gegen die Young Boys Bern. Matthäus ist neben RTL auch regelmäßig für Sky als Experte bei den Bundesliga-Topspielen am Samstagabend im Einsatz.