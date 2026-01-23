Bei einem Skiunfall in Österreich hat sich Lothar Matthäus einen doppelten Bänderriss in der Schulter zugezogen. Nach der Operation meldete sich der 64-Jährige aus dem Krankenbett - und erhielt jede Menge Genesungswünsche von prominenten Freunden.
Lothar Matthäus (64) befindet sich auf dem Weg der Besserung: Die Fußball-Legende ist nach einem Skiunfall in Österreich erfolgreich operiert worden. Wenige Stunden nach dem Eingriff meldete sich der deutsche Rekordnationalspieler mit einem Foto aus dem Krankenbett bei seinen Fans. Das Bild zeigt ihn mit dick verpflasterter rechter Schulter und dem obligatorischen Daumen nach oben. "Danke sehr für eure lieben Genesungswünsche. Ich bin bald wieder fit!", schrieb Matthäus auf Instagram.