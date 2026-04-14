Nach Skandal um Richterin: Prozess um Tod von Maradona wird neu aufgerollt

Nach der Absetzung einer Richterin hat in Argentinien ein neuer Prozess zur Todesursache von Diego Maradona begonnen. Dem medizinischen Team wird seine Tötung zur Last gelegt.
Nach der Absetzung einer Richterin im vorigen Jahr hat am Dienstag in Argentinien ein neuer Prozess um den Tod des 2020 verstorbenen Fußballidols Diego Maradona begonnen. Sieben Menschen, die Maradona vor seinem Tod medizinisch betreut hatten, werden in dem Prozess für den Tod der Fußballlegende verantwortlich gemacht. Staatsanwalt Patricio Ferrari bezeichnete sie zum Prozessauftakt als einen "Haufen Amateure", bei einer Verurteilung drohen ihnen bis zu 25 Jahre Haft.