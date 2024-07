Nach Silverstone der nächste Halt: Beim Grand Prix von Ungarn: Brad Pitt zurück im Formel-1-Fahrerlager

Nach dem Besuch in Silverstone: Das Kamerateam des neuen Rennfahrer-Films von Brad Pitt dreht auch auf dem Hungaroring nahe Budapest seine Runden. Mit Lewis Hamilton als Berater zeigt der Film die Hintergründe der Formel 1 wie nie zuvor. Dieses Mal kam Pitt allerdings ohne weibliche Begleitung.

Der Hollywood-Star hat erneut einen Boxenstopp eingelegt: Für seinen neuen Film dreht Brad Pitt (60) auch hinter den Kulissen der Formel 1 auf dem Hungaroring nordöstlich von Budapest und wurde erneut im Fahrerlager gesichtet.

Wie Anfang Juli im britischen Silverstone ist auch in Ungarn statt gewöhnlich zehn Formel-1-Teams ein Fahrerlager mehr vertreten, wie unter anderem die "Daily Mail" berichtet. Bei "APX GP" handelt es sich allerdings um das fiktive Rennteam des kommenden "F1"-Motorsportfilms mit Schauspieler Brad Pitt in der Hauptrolle.

Pitt und die Filmcrew dürfen sich für die Dreharbeiten während des normalen Formel-1-Rennbetriebs frei bewegen. Er sitzt sogar selbst hinter dem Steuer eines für den Film umgebauten Formel-2-Rennwagens. Pressevertreter und Mitglieder anderer Rennställe wurden dazu angehalten, sich unauffällig zu verhalten, um die möglichst authentischen Dreharbeiten nicht zu gefährden.

Pitts Formel-1-Film kommt 2025

Anfang Juli war Pitt bereits in Silverstone und führte seine Freundin Ines de Ramon (34) durch das Boxenlager der Formel-1-Rennen in Großbritannien.

Der Rennfahrer-Streifen soll am 25. Juni 2025 in die Kinos kommen. Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton (39) ist als Berater an der Filmproduktion beteiligt. Ein erster Trailer für den Streifen wurde im Rahmen des Grand Prix von Großbritannien vor rund zwei Wochen veröffentlicht.

Pitt übernimmt in "F1" die Hauptrolle Sonny Hayes, ein alternder Fahrer, der in die Formel 1 zurückkehrt. Er spielt den Mentor von Damson Idris (32), der einen aufstrebenden Rennfahrer darstellt. Den Besitzer des Rennteams verkörpert Javier Bardem (55).

Pitt als Dauergast während der GP-Saison

Die Filmarbeiten sollen erst beim Formel-1-Saisonfinale, dem Grand Prix (GP) von Abu Dhabi, am 8. Dezember 2024 abgeschlossen sein.