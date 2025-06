Nach Sieg von Nawrocki: Wahl in Polen: Tusk will am 11. Juni Vertrauensfrage stellen

Wahl in Polen: Tusk will am 11. Juni Vertrauensfrage stellen

1 Donald Tusk will die Vertrauensfrage stellen (Archivbild). Foto: MATEUSZ SLODKOWSKI/AFP

Bei der Präsidentenwahl hat der liberale Kandidat des Regierungslagers verloren. Ministerpräsident Tusk muss mit einer Blockade-Politik des neuen Präsidenten rechnen.











Polens Regierungschef Donald Tusk wird am 11. Juni im Parlament die Vertrauensfrage stellen. „Das Vertrauensvotum für die Regierung soll einen Neuanfang darstellen. Es ist daher offensiv gemeint und nicht defensiv“, sagte Tusk in Warschau. Bereits am Montag hatte er angekündigt, dass er sich dieser Abstimmung stellen wolle. Die Niederlage seines politischen Verbündeten Rafal Trzaskowski bei der Präsidentenwahl am Sonntag hatte den Regierungschef und sein Mitte-Links-Bündnis in Bedrängnis gebracht.