Ein Influencer hatte nach Gil Ofarims Sieg im Dschungelcamp zu Spenden für den fälschlich des Antisemitismus bezichtigten Hotelmitarbeiter aufgerufen. Nun hat Markus W. auf die Aktion reagiert und verraten, was er mit dem Geld machen will.

Der durch einen falschen Antisemitismusvorwurf von Gil Ofarim (43) geschädigte Hotelmitarbeiter hat auf eine Spendenaktion zu seinen Gunsten reagiert. Dies vermeldete der Influencer Sanijel Jakimovski, der den Aufruf gestartet hatte, via TikTok. In einem Video wandte er sich an alle Menschen, die bei der Aktion für den öffentlich nur Markus W. genannten Hotelmitarbeiter mitgemacht haben.

"Ich bin ein großer Freund von Transparenz - vor allem, wenn Menschen für einen Fremden Geld spenden sollen", teilte Markus W. laut Jakimovski mit. Deshalb wolle er offenlegen, was er mit den Spenden machen will.

Markus W. will an zwei Organisationen spenden

Zwei Organisation möchte Markus W. finanziell unterstützen. Einmal bedenkt er die gemeinnützige Organisation "HateAid", die sich für die Opfer "digitaler Gewalt, Hassrede und Hasskommentare" einsetzt. Außerdem soll Geld an "Minilöwen" fließen, ein "Förderverein für Frühgeborene und kranke Neugeborene" in Leipzig.

Einen Teil der Summe wolle Markus W. für sich verwenden. Damit will er "Zeit für mich und meine Familie, die zu jeder Zeit an meiner Seite stand", finanzieren. Der Hotelangestellte bedankte sich bei allen Spendern. Er sei "unendlich dankbar für den Zuspruch" und wisse "das sehr zu schätzen", lies er demzufolge ausrichten. Wie hoch die Summe ist, die Markus W. zugute kommt, ist noch nicht bekannt. Die Spendenaktion läuft aktuell noch.

Gil Ofarim hatte Markus W. im Oktober 2021 vorgeworfen, ihn aus antisemitischen Gründen diskriminiert zu haben. Ein Verleumdungsverfahren gegen den Sänger wurde im November 2023 gegen eine Geldauflage von 10.000 Euro an gemeinnützige Vereine eingestellt. Teil der zivilrechtlichen Einigung war zudem eine Zahlung in Höhe von 20.000 Euro an den betroffenen Hotelmitarbeiter.