Ein Influencer hatte nach Gil Ofarims Sieg im Dschungelcamp zu Spenden für den fälschlich des Antisemitismus bezichtigten Hotelmitarbeiter aufgerufen. Nun hat Markus W. auf die Aktion reagiert und verraten, was er mit dem Geld machen will.
Der durch einen falschen Antisemitismusvorwurf von Gil Ofarim (43) geschädigte Hotelmitarbeiter hat auf eine Spendenaktion zu seinen Gunsten reagiert. Dies vermeldete der Influencer Sanijel Jakimovski, der den Aufruf gestartet hatte, via TikTok. In einem Video wandte er sich an alle Menschen, die bei der Aktion für den öffentlich nur Markus W. genannten Hotelmitarbeiter mitgemacht haben.