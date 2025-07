Nach Sieg gegen Polen: Dritter Kreuzbandriss? DFB-Team bangt mit Kapitänin Gwinn

3 Schock für Giulia Gwinn (Mitte) gleich zum EM-Auftakt Foto: Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Erstmals bei einem Turnier führt Giulia Gwinn das Fußball-Nationalteam als Kapitänin auf den Platz. Doch der EM-Auftakt gerät zu einem Schock.











St. Gallen - Von einem "Schock" sprachen Vizekapitänin Janina Minge und Traumtorschützin Jule Brand - Linda Dallmann tat es "unfassbar leid". Die deutschen Fußballerinnen bangen nach dem 2:0-Auftaktsieg bei der EM gegen Polen um ihre vor der Pause mit Tränen ausgewechselte Kapitänin Giulia Gwinn. Eine MRT-Untersuchung in Zürich soll am Vormittag nach dem Spiel in St. Gallen Aufschluss ergeben, wie schwer sich die Rechtsverteidigerin am linken Knie verletzt hat. Der 26 Jahre alten Bayern-Spielerin droht der dritte Kreuzbandriss ihrer Karriere.