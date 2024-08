Nach Sieg der 3x3-Frauen: Dirk Nowitzki feuert deutsche Basketball-Männer an

1 Dirk Nowitzki freut sich über den Viertelfinalsieg der deutschen Herren-Basketballmannschaft. Foto: imago images/camera4+

Die deutschen Basketballerinnen und Basketballer sind bei den Olympischen Spielen in Paris auf dem Siegeszug. Basketballlegende Dirk Nowitzki ist als Glücksbringer mit dabei.











Die deutschen Basketballerinnen und Basketballer gehören bei den Olympischen Spielen in Paris zu den Favoriten - und in der 3x3-Variante sogar schon zu den Gewinnerinnen. Kein Wunder, schließlich haben sie einen ganz besonderen Glücksbringer: Beim sensationellen Gold-Coup der deutschen 3x3-Basketballerinnen am Montagabend (5. August) war Basketballlegende Dirk Nowitzki (46) im Publikum mit von der Partie und posierte anschließend mit den Spielerinnen. Und am heutigen Mittwochvormittag (6. Juli) drückte der frühere NBA-Spieler den Basketball-Männern die Daumen - ebenfalls erfolgreich.