1 Leyla Heiter gewann 2024 den "Promi Big Brother"-Pokal sowie 100.000 Euro. Foto: Joyn/Willi Weber

Im letzten Jahr konnte Leyla Heiter "Promi Big Brother" gewinnen - jetzt wird sie bald wieder im TV-Container zu sehen sein. Der Realitystar ist Teilnehmerin an "Big Brother - Knossi Edition", der Streaming-Version der TV-Show von Jens Knossalla.











Sie kriegt nicht genug vom großen Bruder: Nach ihrem Sieg bei "Promi Big Brother" im letzten Jahr steht für Leyla Heiter (29) schon das nächste Container-Abenteuer an. Der Realitystar wird Teil der "Big Brother - Knossi Edition 2025". Das gab der Streamingdienst Joyn in einer Pressemitteilung bekannt. Der Start des Formats erfolgt bereits am Freitag, dem 24. Oktober 2025, um 12:00 Uhr - also nur vier Tage nach dem Finale der aktuellen "Promi Big Brother"-Staffel am 20. Oktober.