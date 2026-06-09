Nach Sieg bei French Open: Zverev bricht Interview nach Fragen zu Gewalt-Vorwürfen ab

Nach seinem Sieg bei den French Open wird Tennisprofi Alexander Zverev mit älteren Gewalt-Vorwürfen konfrontiert. Nach kurzer Zeit entgegnet er: „Ich denke, wir sollten aufhören.“
French-Open-Sieger Alexander Zverev hat ein Interview mit der renommierten Sportzeitung „L’Équipe“ dem Medium zufolge nach Fragen rund um frühere Vorwürfe häuslicher Gewalt abgebrochen. Angesprochen darauf, dass es im Pressesaal in Paris Diskussionen um ältere Vorwürfe gegen ihn gebe, sagte der deutsche Tennisprofi demnach: „Warten Sie, erstens ist das nicht diese Art von Interview. Und wissen Sie zweitens, dass bewiesen wurde, dass die Anschuldigungen falsch sind?“ Das Management des Spielers reagierte auf eine dpa-Anfrage zu besagtem Interview zunächst nicht.