Nach sieben Jahren Pause: Cardi B kündigt neues Album Am I the Drama? an

Sieben Jahre nach ihrem Grammy-prämierten Debüt "Invasion of Privacy" meldet sich Cardi B mit einem neuen Album zurück. "Am I the Drama?" soll am 19. September erscheinen. Die Rapperin kündigte das Werk mit dramatischen Worten auf Social Media an.

Die Wartezeit hat ein Ende: Cardi B hat endlich ihr lang erwartetes zweites Album angekündigt. "Am I the Drama?" soll am 19. September erscheinen - mehr als sieben Jahre nach ihrem Grammy-prämierten Debüt "Invasion of Privacy" von 2018. Die Ankündigung erfolgte über ihre Social-Media-Kanäle, begleitet von einem dramatischen Album-Cover, das die Rapperin umgeben von Krähen zeigt.

Die 32-Jährige ließ dabei gewohnt selbstbewusst verlauten: "Sieben Jahre und die Zeit ist gekommen. Sieben Jahre voller Liebe, Leben und Verlust. Sieben Jahre lang habe ich ihnen Gnade gewährt, aber jetzt gebe ich ihnen die Hölle", so Cardi B in einem Instagram-Post. Weiter erklärte sie: "Ich habe gelernt, dass Macht nicht gegeben wird, sie wird genommen. Ich werfe Federn ab und vergieße keine Tränen mehr. Ich bin nicht zurück, ich bin darüber hinaus. Ich bin nicht euer Bösewicht, ich bin euer Tyrann."

Lesen Sie auch

Massive Album-Produktion mit 23 Tracks

Laut eines Berichts von "Pitchfork" wird das Album 23 Tracks umfassen und bekannte Hits wie "Outside", "Up" und "WAP" enthalten. Erst kürzlich hatte Cardi B ihren Followern mitgeteilt, dass sie das Album an ihr Label Atlantic ausgeliefert habe. Das Album markiert einen wichtigen Meilenstein in ihrer Karriere, nachdem sie in den vergangenen Jahren hauptsächlich durch Kollaborationen und einzelne Songs von sich hören ließ.

Der neue Track "Outside", den sie letzte Woche bei den Cannes Lions uraufführte, gibt bereits einen Vorgeschmack auf das kommende Werk. Der Song, der am vergangenen Freitag offiziell veröffentlicht wurde, enthält sowohl einen Seitenhieb auf ihren Ex-Ehemann Offset als auch eine Erwähnung ihres neuen Partners, des New England Patriots-Spielers Stefon Diggs.

Von "WAP" bis heute

Seit "Invasion of Privacy" war Cardi B keineswegs untätig. Ihr größter Hit in dieser Zeitspanne war zweifellos "WAP" mit Megan Thee Stallion aus dem Jahr 2020. In den vergangenen Jahren veröffentlichte die Rapperin zahlreiche Kollaborationen, darunter 2023 "Bongos" mit Megan Thee Stallion und "Put It on da Floor Again" mit Latto. Auch arbeitete sie 2022 mit Künstlern wie Kanye West, Glorilla, Kay Flock und Rosalía zusammen. 2021 folgten unter anderem Kooperationen mit Lizzo ("Rumors") und Normani ("Wild Side").