Nach sieben Jahren Laufsteg-Abstinenz : Heidi Klum kehrt bei der Paris Fashion Week auf den Catwalk zurück

Heidi Klum feiert ihr Catwalk-Comeback bei der Fashion Week in Paris. Im Interview am Rande des Events von L'Oréal Paris spricht sie über Nervosität vor Auftritten, ihre anstehende Halloween-Party und ihre Pläne für das kommende Jahr.

Nach sieben Jahren Laufsteg-Abstinenz kehrt Supermodel Heidi Klum (51) auf der Paris Fashion Week auf den Catwalk zurück - für eine wichtige Botschaft. Im Rahmen der "Le Défilé"-Show von L'Oréal Paris läuft sie neben anderen Power-Frauen für mehr Female Empowerment. Darunter versteht sie, "dass Frauen die Freiheit und das Selbstvertrauen haben, ihre Träume zu verfolgen", aber sich auch "einander unterstützen und stärken" müssen, wie sie im Interview erklärt. Außerdem verrät sie ihre Pläne für Paris - und darüber hinaus.

Liebe Heidi, Sie feiern hier in Paris Ihr Laufsteg-Comeback. Können Sie sich noch an Ihren letzten Auftritt auf dem Catwalk erinnern, wie lange ist das her?

Heidi Klum: Das letzte Mal bin ich 2017 für Naomi Campbells "Fashion for Relief - Charity Event" auf dem Laufsteg gewesen. Nach über sieben Jahren wird es jetzt wieder Zeit - ich freue mich sehr, an der Seite vieler weiterer Power-Frauen ein bedeutsames Zeichen für Vielfalt, Feminismus und Selbstbestimmung zu setzen.

Denken Sie heute noch gerne an die Zeit als "Victoria's Secret"-Engel zurück?

Klum: Ich erinnere mich gerne an die gigantischen Engelsflügel und die Lingerie, die mit millionenschweren Diamanten besetzt waren. Es hat mir immer sehr viel Spaß gemacht. Tyra Banks, Alessandra Ambrosio, Gisele Bündchen oder Adriana Lima - wir waren wie eine kleine Familie und haben alle heute noch Kontakt.

Wie nervös waren Sie vor Ihrem Auftritt?

Klum: Ich muss gestehen, dass ich bei einer Moderation von Live-Shows immer aufgeregt bin. Aber auf dem Catwalk fühle ich mich sehr sicher - außer die Schuhe sind eine Katastrophe (lacht). Von daher: Ich freute mich sehr darauf!

Mit der mittlerweile siebten Laufstegshow "Le Défilé" feiert L'Oréal Paris einmal mehr weibliches Empowerment - was genau ist Female Empowerment für Sie?

Klum: Female Empowerment bedeutet für mich, dass Frauen die Freiheit und das Selbstvertrauen haben, ihre Träume zu verfolgen, ihre Stärken zu zeigen und für sich selbst einzustehen - unabhängig von äußeren Erwartungen oder gesellschaftlichen Normen. Es geht darum, einander zu unterstützen und gemeinsam stärker zu werden. Genau das feiern wir mit "Le Défilé": Die ikonische Laufstegshow bietet eine Bühne für Vielfalt und zelebriert Stärke, Individualität und Schönheit mit vollstem Stolz.

Welche Eigenschaften zeichnen Ihrer Meinung nach eine starke Frau aus?

Klum: Eine starke Frau zeichnet sich für mich dadurch aus, dass sie ihren Selbstwert erkennt und lebt: "I am Worth It!". Dass sie mutig für ihre Überzeugungen kämpft und sich nicht von Hindernissen aufhalten lässt. Hierbei sollte sie jedoch nicht alleine sein. Wichtig ist, dass wir Frauen einander unterstützen und stärken.

Die Paris Fashion Week findet noch bis zum 1. Oktober statt, werden Sie selbst ein paar Shows besuchen können?

Klum: Ja, es sind paar schöne Termine geplant. Zudem liebe ich die Stadt sehr. Ich bin schon über 30 Jahre immer wieder für Model-Jobs nach Paris gekommen. Jetzt freue ich mich auf eine Woche Fashion Week und darauf, die Stadt im glamourösen Trubel zu erleben.

Auch Ihre legendäre Halloween-Party naht schon in großen Schritten. Können Sie uns schon ein paar Details verraten?

Klum: It will be iconic!

Welche Pläne haben Sie noch für das kommende Jahr gemacht?

Klum: Die zwanzigste Staffel "GNTM" steht vor der Tür, wir drehen über vier Monate. Es gibt tausende Bewerber, und ich habe den ganzen Sommer damit verbracht, mir alle Kandidaten anzusehen. Jetzt freue ich mich darauf, viele von ihnen persönlich zu treffen. Dann ist ja bald die Premiere meines ersten Werbespots für L'Oréal Paris im Fernsehen - es steht also eine spannende Zeit bevor!