Nach sieben Beziehungsjahren: Angelina Kirsch hat ihren Traummann auf Sylt geheiratet

Nach sieben Jahren Beziehung haben sich Model Angelina Kirsch und ihr Partner Daniel auf Sylt das Jawort gegeben. Die kirchliche Trauung fand in der historischen Kirche St. Severin in Keitum statt. Er nahm ihren Nachnamen an.

Nach sieben gemeinsamen Jahren haben Angelina Kirsch (37) und ihr Daniel (42) nun laut "Bunte" auf Sylt geheiratet. Dabei hätte alles schon viel früher beginnen können: Vor zehn Jahren wollte eine gemeinsame Freundin die beiden bereits verkuppeln, doch der Funke sprang nicht über. Erst drei Jahre später, bei einer erneuten Begegnung, traf sie der sprichwörtliche Liebesblitz. Was folgte, war eine Beziehung, die beide laut ihrer Ringgravur als "von ganzem, tiefstem Herzen" beschreiben.

Zwei Trauungen, eine große Liebe Seinen Antrag machte Daniel vor genau einem Jahr, am 18. Dezember, im Kieler Planetarium - unter dem künstlichen Sternenhimmel. Wie das Magazin "Bunte" (Ausgabe vom 17. Dezember) weiter exklusiv berichtet, fand die standesamtliche Zeremonie im Flensburger Museumsberg statt. Wenig später folgte dann der emotionale Höhepunkt: die kirchliche Trauung in der historischen Keitumer Kirche St. Severin auf Sylt. Rund 30 Gäste erlebten mit, wie sich das Paar vor Gott und der Gemeinde ewige Treue schwor.

Ein besonders bewegender Moment: Da Angelinas Vater Ingo vor eineinhalb Jahren verstorben war, führte ihre Mutter Gudrun (71) die Braut in ihrem eleganten Kleid mit Herzausschnitt von Pronovias zum Altar. "Ich bin so dankbar, dass sie mit mir diesen Moment genießen kann und Papa vom Himmel über uns wacht", sagte die Braut. Auch Daniel musste den Verlust eines Elternteils verkraften.

Warum die kirchliche Trauung so wichtig war

Für beide spielt der Glaube eine zentrale Rolle, doch es geht um mehr als religiöse Tradition. "Viele Menschen behaupten, dass sie für immer zusammen sein wollen, unterschätzen aber die Dimension, die dieses Immer bedeutet. Wir sind nicht durch Leichtigkeit gegangen", erklärte Angelina dem Magazin. Gemeinsam hätten sie schwere Prüfungen überstanden, besonders die Krankheiten ihrer Eltern.

Das Model, das auch als Moderatorin von "The Taste" und als Bestsellerautorin erfolgreich ist, findet für ihren Mann nur die schönsten Worte: "Daniel ist mein Fels in der Brandung. Er ist so bodenständig und voller Stärke." Treue und Vertrauen seien für sie die Grundpfeiler ihrer Beziehung. "Für mich gibt es nur ihn."

Auch der Zwei-Meter-Mann aus Neumünster zeigt sich tief bewegt von der Verbindung zu seiner Frau. "Bei Angelina konnte ich zum ersten Mal hundertprozentig ich selbst sein", verriet er dem Magazin. "Erst durch sie habe ich gespürt, was Liebe für mich bedeutet." Der Gedanke, sein Leben einem einzigen Menschen anzuvertrauen, habe sich mit ihr einfach richtig angefühlt.

Daniel nahm nach der Hochzeit Angelinas Nachnamen an. Er fand es passender, da seine Frau in der Öffentlichkeit steht.