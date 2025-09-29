Nach Sichtungen in Dänemark: Drohnen in Norwegen gesichtet – Flüge umgeleitet

1 Ein Passagierflugzeug der norwegischen Fluggesellschaft Norwegian Air startet am Berlin Brandenburg Airport Willy Brandt (Archivbild). Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dp/Patrick Pleul

Nach den Drohnensichtungen in Dänemark mussten nun auch im Nachbarland Norwegen Flüge sicherheitshalber umgeleitet werden.











Link kopiert



Wegen mutmaßlicher Drohnensichtungen in Norwegen sind Medienberichten zufolge mehrere Flüge umgeleitet worden. Ein Flugzeug auf dem Weg von der Hauptstadt Oslo zum Flughafen Bardufoss in der nördlichen Provinz Troms habe am späten Abend umkehren müssen, berichtete unter anderem der Sender NRK unter Berufung auf die Airline Norwegian. Der Flughafen sei demnach vorübergehend geschlossen worden.