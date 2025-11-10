Nach Shitstorm um ttt-Moderation: Thilo Mischke spricht über Suizidversuch nach ARD-Skandal

Journalist Thilo Mischke hat im Podcast "Hotel Matze" offen über die dramatischen Folgen des Shitstorms gesprochen, der ihn nach seiner angekündigten "ttt"-Moderation traf. Heute fordert er mehr journalistische Sorgfalt in der Berichterstattung.

Journalist und Autor Thilo Mischke (44) hat im Podcast "Hotel Matze" offen über die dramatischen Folgen des Shitstorms gesprochen, der ihn nach seiner angekündigten Moderation von "ttt - titel, thesen, temperamente" getroffen hat. "Am 26. Dezember habe ich versucht, mich umzubringen", erzählt Mischke. "Ich wollte sterben, um dieser Situation zu entfliehen."

Die öffentliche Hetze und der Druck hatten ihn in die Verzweiflung getrieben. "Ich muss diese drastischen Worte wählen, damit man versteht", sagt Mischke im Gespräch. "Das Leben ist vorbei in diesem Moment." Auch sein Umfeld hätte unter den Anfeindungen gegen ihn gelitten. "Meine Mutter ist kaputt. Immer noch", berichtet Mischke. "Keine Mutter kann ertragen, wenn ihr geliebtes Kind so leidet."

Mischke betont in dem Gespräch auch seinen Wertekompass und dass er es kaum ertragen habe, wie die Öffentlichkeit ihn wahrnahm - als "homophoben, ableistischen, frauenfeindlichen, gewaltverherrlichenden Mann". Eine Chance, dieses Bild zu korrigieren, sah er lange nicht: "Ich war psychisch gar nicht dazu in der Lage."

Nachdem die ARD seine Verpflichtung für das Kulturmagazin bekannt gegeben hatte, war im Netz eine Welle der Empörung entbrannt. Auslöser waren Textstellen aus seinem Buch "In 80 Frauen um die Welt", das Jahre zuvor erschienen war sowie Aussagen von Mischke in einem Podcast zum Thema Vergewaltigungen. Zunächst stellte sich der Sender noch hinter ihn, doch kurze Zeit später zog die ARD das Angebot wieder zurück. Die Moderation, die für Mischke ein beruflicher Höhepunkt hätte werden sollen, wurde ihm entzogen - und der Absturz begann.

"Beschissenes" Buch und selbstkritische Reflexion

Mischke sagt in dem aktuellen Gespräch nun auch, er hätte viel gelernt durch die Debatten um sein Buch. Dieses beschreibt er heute als "beschissen" und "Produkt seiner Zeit". Er werde sich gerne für immer dafür entschuldigen "und ich werde erzählen: sowas war früher möglich und ich bin froh, dass es heute nicht mehr möglich ist." Auch über die Aussagen, die er in dem älteren Podcast getroffen hatte, sagt er heute: "Hätte ich den gehört, hätte ich mich auch richtig eklig gefunden."

Zudem fordert Mischke nach seiner eigenen Erfahrung die Medien zu mehr journalistischer Sorgfalt auf - er sei bei der Berichterstattung kaum von Journalisten direkt konfrontiert worden, stattdessen seien Meinungs- und Behauptungsstücke veröffentlicht worden. "Irgendwann bringt sich jemand um", warnt er im Gespräch.

Inzwischen hat Mischke sich wieder stabilisiert und arbeitet weiterhin als Reporter für ProSieben.