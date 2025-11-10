Nach Shitstorm um ttt-Moderation: Thilo Mischke spricht über Suizidversuch nach ARD-Skandal

Journalist Thilo Mischke hat im Podcast "Hotel Matze" offen über die dramatischen Folgen des Shitstorms gesprochen, der ihn nach seiner angekündigten "ttt"-Moderation traf. Heute fordert er mehr journalistische Sorgfalt in der Berichterstattung.
Journalist und Autor Thilo Mischke (44) hat im Podcast "Hotel Matze" offen über die dramatischen Folgen des Shitstorms gesprochen, der ihn nach seiner angekündigten Moderation von "ttt - titel, thesen, temperamente" getroffen hat. "Am 26. Dezember habe ich versucht, mich umzubringen", erzählt Mischke. "Ich wollte sterben, um dieser Situation zu entfliehen."