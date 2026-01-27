Im Dschungelcamp sorgt Gil Ofarim für Diskussionen. Nun meldet sich sein Strafverteidiger zu Wort - und warnt vor strafrechtlichen Konsequenzen für Kritiker, die selbst "unwahre Tatsachenbehauptungen" verbreiten würden.
Die Teilnahme von Gil Ofarim (43) am Dschungelcamp 2026 sorgt für hitzige Debatten. Nun hat sich sein Strafverteidiger Dr. Alexander Stevens mit einem öffentlichen Statement zu Wort gemeldet. "Die aktuelle Dynamik ist an Bigotterie kaum zu überbieten", schreibt der Anwalt auf Instagram und richtet damit deutliche Worte an die Kritiker seines Mandanten.