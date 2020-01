2 Die Polizei sucht einen Sexualstraftäter nach einem Vorfall in Rottenburg. (Symbolbild) Foto: dpa/Patrick Seeger

Das Kriminalkommissariat Tübingen ermittelt wegen einer sexuellen Nötigung am frühen Neujahrsmorgen in Rottenburg. Mittlerweile konnte von dem Tatverdächtigen ein Phantombild gefertigt werden.

Rottenburg - Die Fahndung des Kriminalkommissariats Tübingen nach einem Sexualstraftäter läuft auf Hochtouren. Die Ermittler wollen eine sexuellen Nötigung am frühen Neujahrsmorgen in Rottenburg (Landkreis Tübingen) aufklären. Mittlerweile konnte ein Phantombild des gesuchten Mannes angefertigt werden – das Bild befindet sich in der Bildergalerie.

Folgendes war am 1. Januar 2020 in Rottenburg passiert: Eine 32-Jährige fuhr laut Bericht der Polizei im Nachtbus aus Richtung Tübingen nach Hause. Im Bus fiel ihr bereits ein Mann auf, der auffallend ihre Nähe suchte. Kurz nach 4.15 Uhr verließ die Frau den Bus in der Sprollstraße am Martinihaus in Rottenburg und ging nach Hause.

Täter flüchtet nach Hilfeschreien aus dem Haus

Auf dem Heimweg tauchte der Unbekannte erneut auf und wollte Kontakt mit der Frau aufnehmen. Sie ging nicht darauf ein, sondern lief weiter. An ihrer Haustür soll sich der Täter in den Hausflur gedrängt und die Frau unsittlich berührt haben. Die 32-Jährige wehrte sich und rief um Hilfe. Der Unbekannte flüchtete daraufhin aus dem Haus.

Von dem Täter liegt folgende Beschreibung vor: Der Mann ist etwa 30 Jahre alt, zwischen 1,70 bis 1,75 Meter groß und von normaler Statur. Er hat schwarze, kurze, gegelte Haare sowie einen Dreitagebart und dunkle Augen. Zur Tatzeit trug der Täter eine helle Daunenjacke und eine dunkle Hose. Der Gesuchte sprach gebrochen Deutsch.

Polizei bittet um Mithilfe

Im Zusammenhang mit dem Phantombild und der Täterbeschreibung haben die Ermittler folgende Fragen:

Wer kennt den Mann?

Wem ist der Tatverdächtige im Nachtbus zwischen Tübingen und Rottenburg in der Silvesternacht aufgefallen?

Wer konnte am frühen Morgen in Rottenburg beobachten, wie der Mann die Frau verfolgte?

Kennen Sie jemanden, auf den die Beschreibung zutrifft?

Hinweise werden an die Polizei in Tübingen unter der Telefonnummer 07071/9728 660 erbeten.