Nach Sexualdelikt auf dem Flugfeld: Staatsanwalt will schnelle Anklage – Wie ist das Sicherheitsgefühl vor Ort?

Zwei Jugendliche sollen vergangene Woche auf dem Böblinger Flugfeld eine 17-Jährige vergewaltigt haben. Was macht das mit dem Sicherheitsgefühl der Menschen vor Ort?

Es ist ein geruhsamer Nachmittag hier auf dem Spielplatz „Grüne Mitte“ auf dem Flugfeld. Kinder spielen, Eltern unterhalten sich und bei dem an eine Freilichtbühne erinnernden Holzbauwerk sitzten ein paar Jugendliche. Nichts deutet darauf hin, dass wohl genau hier, in der öffentlichen Toilette in dem hölzernen Kubus, vor einigen Tagen ein 14- und ein 16-Jähriger ein 17-jähriges Mädchen vergewaltigt haben sollen.

Die friedliche Atmosphäre rund um das Spielgelände steht in starkem Kontrast zu den zornigen Reaktionen, die der Bericht über die Sexualstraftat in den sozialen Medien auslöst. Insbesondere der Umstand, dass die mutmaßlichen Vergewaltiger nach der Vernehmung wieder auf freien Fuß entlassen wurden, sorgt dort für Empörung.

Staatsanwaltschaft verweist auf das junge Alter der Tatverdächtigen

Auf Nachfrage bei der Staatsanwaltschaft Stuttgart verweist man dort aber auf das junge Alter der Tatverdächtigen. Außerdem seien mit einer Untersuchungshaft hohe rechtliche Hürden verbunden – etwa eine Wiederholungsgefahr. Diese sahen die Ermittler offenbar nicht. Da es sich um Jugendliche handelt, sie also wohl noch bei ihren Eltern leben, bestehe zudem keine Fluchtgefahr.

Den Jugendlichen solle nun so schnell wie möglich der Prozess gemacht werden. Laut einer Sprecherin der Staatsanwaltschaft müsse man dennoch mit etwa drei bis sechs Monaten rechnen. Zum Schutz der Beteiligten werde die Verhandlung voraussichtlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. Als 14- und 16-Jährige sind die beiden Tatverdächtigen zwar bereits strafmündig, allerdings greift für sie noch das Jugendstrafrecht. „Hier steht immer auch der Erziehungsgedanke im Vordergrund“, sagt die Pressesprecherin.

Die Justiz ist zurückhaltend mit Auskünften – Ermittlungen laufen noch

Zur Nationalität der Tatverdächtigen äußert sich die Justiz nicht – eben weil es sich um Jugendliche handle und weil die Herkunft in diesem Fall keine Rolle spiele. Ebenfalls keine Angaben macht die Staatsanwaltschaft zu den im Polizeibericht erwähnten Personen, die zu der Tat hinzugekommen seien und damit dafür gesorgt hätten, dass die Jugendlichen von ihrer Tat ablassen. „Dazu laufen im Moment noch Ermittlungen“, erklärt die Pressesprecherin.

Es werden unter anderem Zeugen gesucht, die am Tatabend gegen 21 Uhr auf dem Flugfeld unterwegs gewesen sein müssten, darauf wiesen neue Erkenntnisse hin. Diese sollten sich melden unter der Telefonnummer 0800/ 1100225 oder per Mail an: hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de.

Vor Ort, am mutmaßlichen Tatort am Flugfeld-Spielplatz, wissen am Dienstag viele noch nichts von einer Vergewaltigung. „Das ist ja krass“, sagt der 19-jährige Dennis. „Aber trotzdem – wir fühlen uns eigentlich sicher hier“, sagt der angehende Anlagentechniker. Sein 18-jähriger Kumpel Rareș nickt. Die beiden Freunde sitzen in Arbeitsmontur auf Holzplanken und nippen an ihren Energydrink-Dosen. Auch Frauen müssten hier keine Angst haben, meinen die beiden. Zumindest gelte das tagsüber. „Abends machen manche hier schon immer wieder Stress“, sagt Rareș – das seien aber meist von Leuten von außerhalb.

Das Auge des Gesetzes: Polizeistreifen sind regelmäßig auf dem Flugfeld unterwegs. Foto: Langner

Auf der anderen Seite des Holzbaus sitzt ein 16-Jähriger und liest ein Buch. „Ich chille hier noch ein bisschen, bis meine Theoriestunde anfängt“, erzählt der Fahrschüler aus Schönaich. Von dem Sexualdelikt hat auch er nichts mitbekommen. Er selbst fühle sich ziemlich sicher hier. Allerdings gebe es hier durchaus auch „Problemjugendliche“, sagt er und macht bei dem Wort Anführungszeichen in die Luft.

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Während er spricht, fährt ganz langsam eine Polizeistreife vorbei. Die Polizeipräsenz signalisiert eine gewisse Sicherheit, erinnert andererseits aber auch daran, dass das Flugfeld zumindest in der Vergangenheit als Brennpunkt für Jugendkriminalität galt.

Aufenthaltsort für Menschen jeden Alters: die „Grüne Mitte“ auf dem Flugfeld. Foto: Langner

Ein Stück entfernt sitzen zwei Mütter mit ihren kleinen Kindern auf einer Bank am Rande des Bolzplatzes. Sie wohnen auf dem Flugfeld. Von dem Vorfall wussten sie nichts. Sind sie deswegen jetzt um ihre Sicherheit besorgt? „Nein“, sagt eine der beiden. Aber es gebe durchaus Probleme mit Jugendlichen. „Nachts zünden sie hier Böller“, erzählt die 35-Jährige, „am Tag danach liegen dann die Reste herum.“ Viel ärgerlicher seien aber die Glasscherben von Flaschen, die nach den nächtlichen Treffen zurückbleiben.

Eine Mutter sieht das Problem bei Jugendlichen von außerhalb

„Aber eigentlich klappt das Zusammenleben hier ganz gut“, meint die andere Mutter. Sie äußert auch Verständnis dafür, dass junge Menschen eben einen Ort brauchen, an dem sie sich treffen können. Auch sie findet, dass Jugendliche von außerhalb das eigentliche Problem seien. „Hier gibt es zwei Berufsschulen, da hängen viele nach Schulschluss abends noch hier herum“, erzählt sie.

Vermutlich in dieser öffentlichen Toilette soll sich die Vergewaltigung ereignet haben. Foto: Langner

Stellt sich die Frage nach mehr Kontrollen. Im Bahnhofsbereich hatte die CDU-Fraktion im Böblinger Gemeinderat eine Videoüberwachung ins Spiel gebracht. Wäre so etwas auch auf dem Flugfeld sinnvoll? „Nur, wenn die Vergehen dann auch geahndet werden“, findet die 35-jährige Mutter. Es bringe ja nichts, wenn Kameras nachts alles filmen, dann aber doch wieder überall Scherben liegen und niemand belangt werde.