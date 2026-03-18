Nach Sexualdelikt auf dem Flugfeld: Staatsanwalt will schnelle Anklage – Wie ist das Sicherheitsgefühl vor Ort?

Zwei Jugendliche sollen vergangene Woche auf dem Böblinger Flugfeld eine 17-Jährige vergewaltigt haben. Was macht das mit dem Sicherheitsgefühl der Menschen vor Ort?
Es ist ein geruhsamer Nachmittag hier auf dem Spielplatz „Grüne Mitte“ auf dem Flugfeld. Kinder spielen, Eltern unterhalten sich und bei dem an eine Freilichtbühne erinnernden Holzbauwerk sitzten ein paar Jugendliche. Nichts deutet darauf hin, dass wohl genau hier, in der öffentlichen Toilette in dem hölzernen Kubus, vor einigen Tagen ein 14- und ein 16-Jähriger ein 17-jähriges Mädchen vergewaltigt haben sollen.