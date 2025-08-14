Nach Sexting-Vorwürfen: Mitbegründer von Maroon 5: Ehefrau reicht die Scheidung ein

Die Ehefrau des Maroon-5-Mitbegründers Mickey Madden hat die Scheidung eingereicht. Der Grund: "unüberbrückbare Differenzen". Erst vor Kurzem hatte sie schwere Vorwürfe gegen den Bassisten erhoben.
Kate Bowman, die Ehefrau des Maroon-5-Mitbegründers Mickey Madden (46), hat die Scheidung eingereicht. Wie das Promiportal "TMZ" berichtet, sei sie den Schritt am Mittwoch nach nur drei Monaten Ehe gegangen. Als Grund gab sie die berüchtigten "unüberbrückbaren Differenzen" an. Bowman soll Unterhalt fordern und gleichzeitig beantragt haben, dass ihrem Noch-Ehemann dieser verwehrt bleibt.