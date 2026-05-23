Nach Serienende von The Boys: Erster Trailer zu Vought Rising

Es geht in die 1950er Jahre, doch die Eingeweide explodieren immer noch: Prime Video präsentiert das erste Bewegtbildmaterial zu "Vought Rising".
Gerade erst ist die satirische Superhelden-Serie "The Boys" mit Staffel fünf zu Ende gegangen. Schon steht der Nachfolger in den Startlöchern. Amazons Streamingdienst Prime Video hat den ersten Teaser-Trailer zu "Vought Rising" veröffentlicht, einem Prequel zu "The Boys", das im Jahr 1950 spielt. Rückkehrer aus der Mutterserie und neue Gesichter sind darin zu sehen.