Erste Setbilder aus Birmingham zeigen, wohin die zwei neuen "Peaky Blinders"-Sequel-Staffeln führen: in die 1950er-Jahre, mit einer neuen Generation der Shelbys an der Spitze. Auch ein "Game of Thrones"-Star wurde am Set gesichtet. Was bisher über die Fortsetzung bekannt ist.
Die Kostüme stammen aus den 1950er-Jahren, zwei Nonnen laufen über eine Brücke, eine Frau im senffarbenen Mantel wird festgehalten - in Birmingham wird gerade kräftig an der Zukunft der Shelbys gearbeitet. Vor wenigen Tagen wurden Cast und Crew der neuen "Peaky Blinders"-Staffeln im Cannon Hill Park im Stadtteil Edgbaston gesichtet. Das berichtete das Lokalmedium "Birmingham Live".