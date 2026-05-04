Erste Setbilder aus Birmingham zeigen, wohin die zwei neuen "Peaky Blinders"-Sequel-Staffeln führen: in die 1950er-Jahre, mit einer neuen Generation der Shelbys an der Spitze. Auch ein "Game of Thrones"-Star wurde am Set gesichtet. Was bisher über die Fortsetzung bekannt ist.

Die Kostüme stammen aus den 1950er-Jahren, zwei Nonnen laufen über eine Brücke, eine Frau im senffarbenen Mantel wird festgehalten - in Birmingham wird gerade kräftig an der Zukunft der Shelbys gearbeitet. Vor wenigen Tagen wurden Cast und Crew der neuen "Peaky Blinders"-Staffeln im Cannon Hill Park im Stadtteil Edgbaston gesichtet. Das berichtete das Lokalmedium "Birmingham Live".

Auf den Bildern ist auch ein Gesicht zu sehen, das viele aus einer ganz anderen Serie kennen: Conleth Hill (61). Der nordirische Schauspieler, der in "Game of Thrones" den intriganten Eunuchen Varys verkörperte, wurde laut "Birmingham Live" auf einer Brücke im Park beim Dreh fotografiert. Eine offizielle Bestätigung seiner Rolle gibt es bislang nicht. Gefilmt wurden den Berichten zufolge dramatische Sequenzen, unter anderem eine Szene, in der eine Frau über die Brücke gezerrt wird.

Neue Hauptdarsteller, neue Zeitebene

Was die Bilder andeuten, hatten die "BBC" und der Streamingriese Netflix bereits Anfang April 2026 offiziell verkündet: Die neuen Staffeln spielen zehn Jahre nach den Ereignissen des Films "Peaky Blinders: The Immortal Man" - also im Birmingham der frühen 1950er-Jahre. Im Mittelpunkt steht Duke Shelby, der älteste Sohn von Tommy Shelby. Gespielt wird er von Jamie Bell (40), den das Publikum aus "Billy Elliot - I Will Dance", "Rocketman" und zuletzt "All of Us Strangers" kennt.

Cillian Murphy (49), der über sechs Staffeln hinweg als Tommy Shelby zur Ikone der Serie wurde, kehrt nicht zurück. "Ich freue mich riesig, dass wir eine neue Ära von Peaky Blinders ankündigen, in der die Geschichte ins Nachkriegs-Birmingham der frühen 50er-Jahre verlegt wird", wird Schöpfer und Autor Steven Knight in der BBC-Mitteilung zitiert. Es kämen zudem weitere spannende Cast-Ankündigungen - "Peaky ist wieder unterwegs".

Heaton, Lynch und Brown Findlay an Bells Seite

Neben Jamie Bell führt Charlie Heaton (32), bekannt als Jonathan Byers in "Stranger Things", die Besetzung an. Außerdem bestätigt sind Jessica Brown Findlay (Sybil Crawley aus "Downton Abbey"), Lashana Lynch (007-Agentin Nomi aus "Keine Zeit zu sterben") und Lucy Karczewski, die in der Bühnenproduktion "Stereophonic" zu sehen war und ihr TV-Debüt gibt. Welche Figuren die vier verkörpern, behält der Sender vorerst für sich.

Hinter der Produktion stehen Banijay UKs Kudos ("SAS Rogue Heroes") und Garrison Drama, die bereits die sechs Originalstaffeln und den Film verantwortet haben. Gedreht wird in und um die Digbeth Loc. Studios in Birmingham. Geplant sind zwei Staffeln mit jeweils sechs einstündigen Episoden, die in Großbritannien auf BBC iPlayer und BBC One laufen sollen. Den Rest der Welt bedient Netflix. Ein offizieller Starttermin der neuen Staffeln steht noch aus.

Vom Geheimtipp zum globalen Hit

"Peaky Blinders" (2013-2022) über eine Gangsterbande in Birmingham startete 2013 zunächst auf BBC Two und wuchs über die Jahre zu einem internationalen Phänomen heran. 2018 wurde die Serie mit dem BAFTA als beste Drama-Serie ausgezeichnet. Der Spielfilm "Peaky Blinders: The Immortal Man", in dem neben Cillian Murphy als Tommy auch Barry Keoghan als Duke Shelby zu sehen ist, wurde im März 2026 bei Netflix veröffentlicht. Die Fortsetzung unter der Regie von Tom Harper lag laut BBC nach seinem Netflix-Start zwei Wochen in Folge auf Platz eins der weltweiten Film-Charts des Streamers.