Nach seinen Triumph bei den French Open: Sophia Thomalla überrascht Alexander Zverev mit zweitem Hund in Paris

Sophia Thomalla ist nach Paris geeilt, um ihrem Partner Alexander Zverev zu dessen ersten Grand-Slam-Titel zu gratulieren. Mit im Gepäck: ein zweiter Hund, der neben Dackel Mishka nun zur Familie gehört.

Alexander Zverev (29) schwebt im Grand-Slam-Glück: Der Tennisstar hat am Sonntag die French Open gewonnen. Partnerin Sophia Thomalla (36) war beim entscheidenden Moment zwar nicht vor Ort, machte sich aber noch während des Spiels mit dem Zug von Köln auf den Weg nach Paris. Mit dabei hatte sie einen tierischen Begleiter.

"Das ist Buba, 15 Wochen alt und der zweite Hund neben Mishka, der jetzt Sascha und mir gehört", erklärte sie laut "Bild" über ihren Mitreisenden. "Sascha hat sich erstmal eineinhalb Stunden mit ihm beschäftigt, so sind wir viel zu spät zum Essen gekommen", erzählte die 36-Jährige zudem über ihr Geschenk für ihren Freund.

Bei Instagram präsentierte sie gleich mehrere Fotos des Vierbeiners, der nun neben Dackel Mishka zur Familie gehört. "Selbst der Hund hat n'Hangover", schrieb sie zu einem Schnappschuss, auf dem der Vierbeiner schlummert. Laut "Bild" ging es für Thomalla am Montag mit wenig Schlaf frühmorgens schon wieder nach Köln.

Stolze Instagram-Widmung

Bei Instagram widmete sie ihrem Partner noch einen eigenen Beitrag, in dem sie schwärmt: "Keine Worte können jemals ausdrücken, wie stolz ich auf dich bin. Du hast davon geträumt, hart dafür gearbeitet, und jetzt bist du Grand-Slam-Sieger." Dazu veröffentlichte sie unter anderem ein Foto von Zverev mit Siegerpokal und ein Foto, das ein Polaroidbild des sich küssenden Paares zeigt.

"Er ist einer der fleißigsten Menschen, die ich kenne", beschrieb Thomalla laut "Bild" ihren Lebensgefährten. "Nach einem Match nochmal zwei Stunden auf den Trainingsplatz zu gehen, macht nicht jeder. Dass sich das auszahlt am Ende des Tages, freut mich unfassbar. [...] Vielleicht kann er jetzt aber die Dinge ruhiger angehen."

Mit am Tenniscourt waren unter anderem Zverevs Eltern, sein Bruder und seine Oma. Um sich wohl noch mehr in die Familie integrieren zu können, lernt Thomalla laut "Bild"-Zeitung jetzt Russisch, "weil zu Hause nur Russisch gesprochen wird. Ich bin da schon ganz gut drin".