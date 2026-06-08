Nach seinen Triumph bei den French Open: Sophia Thomalla überrascht Alexander Zverev mit zweitem Hund in Paris

Sophia Thomalla ist nach Paris geeilt, um ihrem Partner Alexander Zverev zu dessen ersten Grand-Slam-Titel zu gratulieren. Mit im Gepäck: ein zweiter Hund, der neben Dackel Mishka nun zur Familie gehört.
Alexander Zverev (29) schwebt im Grand-Slam-Glück: Der Tennisstar hat am Sonntag die French Open gewonnen. Partnerin Sophia Thomalla (36) war beim entscheidenden Moment zwar nicht vor Ort, machte sich aber noch während des Spiels mit dem Zug von Köln auf den Weg nach Paris. Mit dabei hatte sie einen tierischen Begleiter.