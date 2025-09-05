Nach seinem Sieg in Basel: JJ verrät: Darum ist seine Heimatstadt Wien der perfekte ESC-Gastgeber

ESC-Sieger JJ hat den Musikwettbewerb nach Österreich gebracht. Warum seine Heimatstadt Wien der perfekte Gastgeber für den Eurovision Song Contest 2026 ist und welche Tipps er für die Stadt hat, verrät er im Interview.
Johannes Pietsch (24), Künstlername JJ, hat Mitte Mai mit "Wasted Love" für Österreich den Eurovision Song Contest 2025 in Basel gewonnen. Mit "Back To Forgetting" erscheint an diesem Freitag (5. September) nun die Nachfolge-Single seines Siegersongs. "Der Druck ist natürlich sehr groß, da die Leute sich eine coole Nummer erwarten, die eventuell den ESC-Song übertrifft", erzählt JJ im Interview mit spot on news. "Ich kann damit aber gut umgehen, da ich weiß, dass die Fans sich schon sehr auf etwas Neues freuen und ich mich in meinem künstlerischen Ich austoben kann."