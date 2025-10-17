Nach seinem Coming-out im Mai: Diane von Fürstenberg spricht über ihre Ehe mit Barry Diller

Fünf Monate nach dem öffentlichen Coming-out ihres Ehemanns spricht Mode-Ikone Diane von Fürstenberg in einem Interview offen über ihre Ehe - und warum sie kein Problem darin sieht, mit einem schwulen Mann verheiratet zu sein.

Als Barry Diller (83) im Mai erstmals offen über seine Homosexualität sprach, sorgte das für Aufsehen. Der Medienmogul beschrieb seine jahrzehntelange Angst vor Entdeckung - und zugleich seine tiefe Liebe zu Diane von Fürstenberg (78), mit der er seit Jahrzehnten liiert und seit 2001 verheiratet ist.

Bereits kurz nach Dillers Coming-out unterstützte von Fürstenberg ihn öffentlich: "Heute hat er sich der Welt geöffnet. Mir gegenüber hat er das vor 50 Jahren getan." In einem Interview mit "Variety" erklärt sie nun, wie sie das Leben an der Seite eines schwulen Mannes erlebt: "Was ist der Unterschied? Ich habe zwei schwule Männer geheiratet, okay? Für mich sind sie nicht schwul - also macht es keinen Unterschied."

Barry Diller ist Diane von Fürstenbergs "Seelenverwandter"

Die Erfinderin des Wickelkleids erinnert sich an die Anfänge ihrer Beziehung mit Diller: "Er war ein Mann von Welt. Ich wollte einfach nur eine gute Freundin sein, dann wurde es Leidenschaft. Er war sehr beharrlich." Aus einer anfänglichen Romanze wurde schnell eine tiefe Verbindung. "Er war mein Seelenverwandter", sagt von Fürstenberg. "Ich habe das am Anfang nicht erkannt, aber so war es."

In seinem Buch "Who Knew", das Diller dieses Jahr veröffentlichte, schreibt der Unternehmer ebenfalls über sein Coming-out - ein Schritt, über den von Fürstenberg sagt: "Ich habe ihn ermutigt, das Buch zu schreiben, ja. Aber für mich geht es darin nicht um sein Coming-out, sondern um sein Leben." Weiter erklärt sie: "Und natürlich hat er sich mir gegenüber sofort geöffnet. Seit 50 Jahren war ich die einzige Person, der er sich wirklich geöffnet hat. Dann schrieb er das Buch."

Auf die Frage, ob sie ihn in diesem Prozess "unterstützt" habe, reagiert die Designerin fast irritiert: "Was heißt unterstützen? Für mich war das nie ein Thema. Es war einfach Teil unserer Geschichte."

"Ich liebe, wen ich liebe"

Fürstenbergs Haltung ist klar: Liebe lässt sich nicht in Kategorien pressen. Ihre Verbindung zu Diller sei nicht durch gesellschaftliche Erwartungen oder sexuelle Orientierung definiert. "Viele Frauen würden vielleicht nicht mit einem schwulen Mann verheiratet sein wollen", entgegnet sie auf eine Interviewfrage. "Aber für mich ändert das nichts. Ich liebe, wen ich liebe."

Diane von Fürstenberg und Barry Diller verbindet eine jahrzehntelange Geschichte: eine leidenschaftliche Romanze in den 1970ern, eine Trennung, eine Affäre mit Richard Gere - und schließlich ein Neuanfang. Zehn Jahre nach ihrem ersten Beziehungsende fanden sie wieder zusammen und heirateten am 2. Februar 2001.

Für Diane von Fürstenberg ist es die zweite Ehe. Von 1969 bis 1983 war sie mit Prinz Egon von Fürstenberg (1946-2004), einem Society-Liebling aus einer alten deutschen Adelsfamilie, verheiratet. Aus der Ehe stammen ihre zwei Kinder Alexandre (*1969) und Tatiana (*1971).