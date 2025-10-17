Nach seinem Coming-out im Mai: Diane von Fürstenberg spricht über ihre Ehe mit Barry Diller

Fünf Monate nach dem öffentlichen Coming-out ihres Ehemanns spricht Mode-Ikone Diane von Fürstenberg in einem Interview offen über ihre Ehe - und warum sie kein Problem darin sieht, mit einem schwulen Mann verheiratet zu sein.
Als Barry Diller (83) im Mai erstmals offen über seine Homosexualität sprach, sorgte das für Aufsehen. Der Medienmogul beschrieb seine jahrzehntelange Angst vor Entdeckung - und zugleich seine tiefe Liebe zu Diane von Fürstenberg (78), mit der er seit Jahrzehnten liiert und seit 2001 verheiratet ist.