2019 fand das Feuerwehrfest in Kernen zuletzt statt. An diesem Wochenende ist es wieder soweit – mit Verpflegung, Musik und dem Mitfahren im Feuerwehrauto für Kinder.

Nach sechs Jahren Pause kehrt das „legendäre“ Fest der Freiwilligen Feuerwehr in Kernen-Rommelshausen (Rems-Murr-Kreis) zurück. Von Freitag bis Sonntag, 4. bis 6. Juli, lädt das Feuerwehrhaus zu Tagen der offenen Tür in die Seestraße 2 – mit „Stimmung, die man nicht planen kann – aber erleben muss“.

Die Feuerwehr zum Anfassen und Mitfahren

Wie der Abteilungskommandant einer Lokalzeitung sagte, kamen seit 2019 Corona und weitere Gründe dazwischen. Nun übernehme die junge Generation die Planung, wird von der älteren unterstützt und wird für alles sorgen, was dazugehört. Schnitzel, Würste, Flammkuchen und Veggie-Optionen zum Essen. Kaffee und Kuchen darf auch nicht fehlen.

Eine Sommerbar sorgt für Cocktails, auch alkoholfrei. Livemusik spielen die Band „Abstract“ und Musikvereine aus Kernen. Was schon früher ein absolutes Highlight war, darf natürlich auch bei der Rückkehr nicht fehlen: die Feuerwehr zum Anfassen und Mitfahren für Kinder. Es gibt auch eine Spielstraße. Den Zeitplan veröffentlichte die Gemeinde Kernen in eigenen Instagram-Stories.

Das Programm

Los geht es am Freitag um 18.30 Uhr mit der offiziellen Eröffnung und dem Fassanstich durch den Bürgermeister Benedikt Paulowitsch und den Abteilungskommandanten Christian Fischer. Um 19 Uhr beginnt die Livemusik mit der Band „Abstract“. Ab 22 Uhr gibt es Barbetrieb mit DJ in der Schlauchbar (ab 18 Jahren).

Das Programm am Samstag beginnt um 15 Uhr mit einer Schauübung am Mehrgenerationenhaus. Zeitgleich eröffnet auch der Festbetrieb mit Speisen und Getränken. Um 19 Uhr startet die Schlagernacht mit Livemusik der Band „Schlagercafé“. Dieselbe Band, zur selben Uhrzeit, am selben Wochentag wie schon im Jahr 2019. Dazu kommt wieder die Schlauchbar ab 22 Uhr.

Gleich drei Programmpunkte warten am Sonntag um 11 Uhr. Hier startet der Festbetrieb. Dazu kommen der Weißwurst-Frühshoppen mit dem Musikverein Rommelshausen und die Spielstraße für die kleinen Gäste. Wie schon vor sechs Jahren, serviert das „Steiger Café“ ab 13 Uhr Kaffee und Kuchen. Musikalische Unterhaltung liefert das Akkordeon-Orchester Rommelshausen ab 15 Uhr.

Dazu sei gesagt, dass die Straßensperrung schon einen Tag früher beginnt. Voll gesperrt wird „der Bereich zwischen der Einmündung der Hauptstraße und der Hausnummer 6 sowie die Seestraße“ von Donnerstag, 15 Uhr, bis Montag, 7. Juli, 14 Uhr.